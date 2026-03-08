Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026 в 11:29

Обычный рабочий день шахтеров превратился в трагедию из-за выброса газа

Два горняка скончались из-за выброса газа в шахте в Киргизии

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В результате выброса газа на шахте «Баткен Мунай» в Киргизии погибли два горняка, сообщает агентство «АКИpress». По его данным, изначально три рабочих оказались заблокированы под землей.

Сигнал о чрезвычайном происшествии на предприятии, которое находится в селе Самаркандек Баткенского района, поступил оперативным службам 7 марта. Для ликвидации последствий и проведения спасательных работ на место незамедлительно выехали 13 сотрудников горноспасательной службы МЧС.

На глубине 200 метров спасателям удалось обнаружить троих шахтеров. Двое из них погибли. Их тела подняли на поверхность и передали представителям правоохранительных органов. Третьего пострадавшего срочно доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Еще 18 работников шахты обратились в районную больницу. У них диагностированы признаки отравления угарным газом. Врачи оценивают состояние этих пациентов как удовлетворительное.

Ранее в результате обрушения горной выработки на Гайском горно-обогатительном комбинате погиб шахтер. Он работал проходчиком на подземном участке. Инцидент произошел на предприятии, расположенном в Оренбургской области.

