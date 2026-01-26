Шахта Гайского ГОКа забрала жизнь рабочего Шахтер-проходчик погиб при обрушении на Гайском ГОКе

Шахтер, работавший проходчиком на подземном участке, погиб в результате обрушения горной выработки на Гайском горно-обогатительном комбинате, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России. Инцидент произошел на предприятии в Оренбургской области. На предприятии уже сформирована специальная комиссия. Ее задача — установить точные причины и все обстоятельства произошедшего.

При производстве горных работ проходчик подземного участка получил травмы, несовместимые с жизнью, — сказали в МЧС.

Ранее аварийная остановка вентиляторов произошла на шахте «Комсомольская» в Воркуте. В момент возникновения нештатной ситуации под землей находилось 115 горняков, которых немедленно эвакуировали на поверхность. Позже спасатели сообщили, что авария была полностью ликвидирована. Через некоторое время вентиляционная система была успешно запущена, и шахта вернулась к нормальной работе.

До этого в Демократической Республике Конго в результате обрушения участка медного рудника погибло 32 человека. Местная ассоциация горняков сообщает о еще большем количестве погибших — 49 человек, а также десятках пропавших без вести. Согласно официальной версии властей, причиной катастрофы стал оползень, который вызвали проливные дожди.