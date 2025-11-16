Десятки шахтеров погибли при жутком обрушении рудника в Конго В Конго при обрушении медного рудника погибли 32 шахтера

При обрушении участка медного рудника на юге Демократической Республики Конго погибли 32 человека, заявил губернатор провинции Луалаба Фифи Масука. По его словам, число жертв может увеличиться, так как поисковые работы продолжаются, передает радиостанция RFI. Ассоциация горняков сообщает о 49 погибших и десятках пропавших без вести.

Погибли 32 человека, однако число жертв может увеличиться, так как поисковые работы еще не завершены, — отметил Масука.

По данным властей, причиной трагедии стал оползень, вызванный сильными дождями. Однако RFI приводит другую версию: между вооруженной охраной промышленной части рудника и нелегальными шахтерами произошел конфликт. Персонал открыл огонь, чтобы разогнать рабочих, после чего обрушился самодельный мост, а затем сошел оползень.

