Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 20:25

Десятки шахтеров погибли при жутком обрушении рудника в Конго

В Конго при обрушении медного рудника погибли 32 шахтера

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

При обрушении участка медного рудника на юге Демократической Республики Конго погибли 32 человека, заявил губернатор провинции Луалаба Фифи Масука. По его словам, число жертв может увеличиться, так как поисковые работы продолжаются, передает радиостанция RFI. Ассоциация горняков сообщает о 49 погибших и десятках пропавших без вести.

Погибли 32 человека, однако число жертв может увеличиться, так как поисковые работы еще не завершены, — отметил Масука.

По данным властей, причиной трагедии стал оползень, вызванный сильными дождями. Однако RFI приводит другую версию: между вооруженной охраной промышленной части рудника и нелегальными шахтерами произошел конфликт. Персонал открыл огонь, чтобы разогнать рабочих, после чего обрушился самодельный мост, а затем сошел оползень.

Ранее на урановой шахте «Ингульская» на Украине произошел прорыв гидроукладочной смеси в одном из отработанных подземных блоков, из-за чего часть горизонта оказалась затоплена. Внизу в момент аварии работали четверо шахтеров: двоим удалось подняться на поверхность, судьба еще двоих остается неизвестной.

шахтеры
ДР Конго
обрушения
шахты
рудники
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мерц напомнил об исторической ответственности Германии в День скорби
В Ньюарке неизвестный устроил массовую стрельбу
Задержан подозреваемый в организации громкого теракта в Индии
Появилось видео массового ДТП на платной трассе в Подмосковье
Найдено тело убитого в Гольяновском пруду мальчика
В Подмосковье загорелся вагон электрички
Вдова Левкина обратилась к поклонникам на открытии памятника музыканту
Раскрыто, кому Путин «дал пять» во время концерта в Большом театре
«Чувствую себя Волочковой»: Лещенко нашел в себе «внутреннюю балерину»
Пять украинских БПЛА вошли в воздушное пространство России
В Сети появились кадры обрушения медной шахты в Конго
В Казахстане объявили в розыск известного треш-стримера
Десятки шахтеров погибли при жутком обрушении рудника в Конго
Застуканный за просмотром эротики конгрессмен обвинил в этом Маска
Мизулина отметила опасные тренды в молодежной среде
Разговор будет серьезным: что потребует Макрон у Зеленского в Париже?
Назван предполагаемый отец будущего ребенка Лерчек
Обнаружены неожиданные письма Эпштейна о погибшем Качиньском
Расстегнутая ширинка «удвоила» гонорар Дмитрия Диброва
Атака на Волгоград, побег Зеленского, «звездная» дача Попова: что дальше
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Свержение Зеленского и эвакуация в Киеве: новости СВО на утро 15 ноября
Регионы

Свержение Зеленского и эвакуация в Киеве: новости СВО на утро 15 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.