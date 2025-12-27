Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 23:46

Россиянам напомнили о законах, которые начнут действовать в 2026 году

ТАСС: россиянам готовят с 1 января повышение пенсий, МРОТ и новые штрафы

Социальная сфера: индексация пенсий, пособий, МРОТ Социальная сфера: индексация пенсий, пособий, МРОТ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

С 1 января 2026 года в России вступает в силу целый ряд законодательных изменений, которые коснутся финансов, социальной сферы и защиты прав граждан, передает ТАСС. Среди ключевых изменений — повышение МРОТ до 27 093 рублей и индексация страховых пенсий на 7,6%.

Самозанятые получат право самостоятельно оформлять больничные, а период ухода за ребенком до полутора лет будет засчитываться в страховой стаж. Для повышения финансовой безопасности ЦБ вдвое расширит список признаков мошеннических операций. Кроме того, семьи с низкими доходами смогут вернуть часть уплаченного за прошлый год НДФЛ.

Также вступает в силу одобренный Советом Федерации закон, который увеличивает штрафы за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг. Уточняется, что они составят от 50 тыс. до 150 тыс. рублей для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Ранее член Общественной палаты РФ Евгений Машаров сообщил, что повышение прожиточного минимума на 6,8% с 2026 года повлечет рост пособий для семей с детьми, доплат пенсионерам и других социальных выплат. Кроме того, повышение затронет также минимальную зарплату.

Россия
законы
выплаты
штрафы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Европейский лидер заявил о совместной работе по миру на Украине
Автор песен для Хиля и Боярского скончался в возрасте 100 лет
Приметы 28 декабря — День Трифона: угадываем погоду в новом году
Запреты на полеты действуют в небе над одним из российских городов
Жители Одессы вышли на протестную акцию
Газманов, Жуков, Буланова. Кого россияне хотят видеть на ТВ и корпоративах
Силы ПВО за три часа сбили 43 украинских дрона
Россиянам напомнили о законах, которые начнут действовать в 2026 году
Подростки устроили «предновогодний террор» жителям одного из районов Москвы
ПВО уничтожила украинские БПЛА над Смоленской областью
Премьер Канады пообещал Украине миллиардный пакет на восстановление
В балльную систему локализации могут включить электросамокаты и моноколеса
Путин встретился в Кремле с экс-президентом Казахстана Назарбаевым
Желающие покинуть родину украинцы встали в очередь на границе с Польшей
Опубликованы кадры ударов российских РСЗО при освобождении Гуляйполя
Один ребенок погиб и четверо пострадали в ДТП на территории Удмуртии
Киркорова на Новый год ждут в ОАЭ с миллионными гонорарами
Коллега Алентовой по сцене опубликовала архивные фото с актрисой
Путин заявил об отсутствии заинтересованности России в отводе ВСУ
Трех депутатов из партии Зеленского заподозрили в коррупции
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.