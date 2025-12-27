Россиянам напомнили о законах, которые начнут действовать в 2026 году

Россиянам напомнили о законах, которые начнут действовать в 2026 году ТАСС: россиянам готовят с 1 января повышение пенсий, МРОТ и новые штрафы

С 1 января 2026 года в России вступает в силу целый ряд законодательных изменений, которые коснутся финансов, социальной сферы и защиты прав граждан, передает ТАСС. Среди ключевых изменений — повышение МРОТ до 27 093 рублей и индексация страховых пенсий на 7,6%.

Самозанятые получат право самостоятельно оформлять больничные, а период ухода за ребенком до полутора лет будет засчитываться в страховой стаж. Для повышения финансовой безопасности ЦБ вдвое расширит список признаков мошеннических операций. Кроме того, семьи с низкими доходами смогут вернуть часть уплаченного за прошлый год НДФЛ.

Также вступает в силу одобренный Советом Федерации закон, который увеличивает штрафы за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг. Уточняется, что они составят от 50 тыс. до 150 тыс. рублей для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Ранее член Общественной палаты РФ Евгений Машаров сообщил, что повышение прожиточного минимума на 6,8% с 2026 года повлечет рост пособий для семей с детьми, доплат пенсионерам и других социальных выплат. Кроме того, повышение затронет также минимальную зарплату.