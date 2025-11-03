Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 09:45

Несколько видов выплат вырастут вслед за прожиточным минимумом

Сенатор Машаров анонсировал рост пособий и пенсий в 2026 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Повышение прожиточного минимума на 6,8% с 2026 года повлечет рост пособий для семей с детьми, доплат пенсионерам и других социальных выплат, сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. По его словам, повышение затронет также минимальную зарплату.

Вырастут социальные пособия малоимущим, единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, ежемесячные выплаты из маткапитала, социальная доплата к пенсии по старости, — отметил сенатор.

Прожиточный минимум также влияет на сумму, которую должники вправе сохранить при удержаниях по исполнительным документам. Машаров уточнил, что согласно статье 9 закона «Об исполнительном производстве» гражданин может оставить себе сумму не меньше прожиточного минимума для трудоспособного населения.

С 1 января 2026 года прожиточный минимум на душу населения в России увеличится на 6,8% и составит 18 939 рублей. Для трудоспособных граждан показатель будет 20 644 рубля, для детей — 18 371, для пенсионеров — 16 288 рублей. Показатель ежегодно устанавливают на федеральном и региональном уровнях: федеральный — до 1 июля, региональный — до 15 сентября.

В разных регионах разный уровень жизни, доходов и цен, поэтому при расчетах прожиточного минимума используется региональный коэффициент, — объяснил Машаров.

Ранее Социальный фонд России перечислил ноябрьские пенсии и социальные пособия примерно 17 млн граждан. Выплаты, которые обычно приходятся на первые числа ноября и совпадают с государственными праздниками, поступили на карты россиян накануне.

