Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 19:59

«Перед лицом агрессии»: Небензя заявил о полной поддержке курса Венесуэлы

Постпред России при ООН Небензя заявил о солидарности с Венесуэлой

Василий Небензя Василий Небензя Фото: Photographer Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Россия выражает твердую солидарность с Венесуэлой и полностью поддерживает курс ее правительства перед лицом внешней агрессии, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности. Дипломат охарактеризовал действия США как «международный разбой» и выразил надежду на их объективную оценку международным сообществом. Мероприятие транслировалось на YouTube-канале организации.

Выражаем твердую солидарность с народом Венесуэлы перед лицом внешней агрессии. Полностью поддерживаем курс Боливарианского правительства, — сказал он.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что операция США создает опасный прецедент в международном праве и негативно сказывается на безопасности в Латинской Америке. Он призвал стороны к сдержанности, отметив, что последствия текущего кризиса могут выйти далеко за пределы границ Венесуэлы.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что американская администрация может повторить в Киеве венесуэльскую операцию. По его словам, такой сценарий возможен, если украинский президент Владимир Зеленский откажется от сделки с президентом США Дональдом Трампом.

Венесуэла
Василий Небензя
ООН
Россия
