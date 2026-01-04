Медведев допустил реализацию венесуэльского сценария США на Украине Медведев допустил, что США могут повторить венесуэльскую операцию на Украине

Американская администрация может повторить в Киеве венесуэльскую операцию, заявил ТАСС зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, такой сценарий возможен, если украинский президент Владимир Зеленский откажется от сделки с американским коллегой Дональдом Трампом.

Янки, уже создавшие подобный «прецедент» с Мадуро, могут повторить его и с бандеровскими ублюдками. Всяко оснований гораздо больше, — заявил Медведев.

Ранее аналогичную точку зрения выразил канадский политолог Иван Качановский. По его мнению, Зеленский может стать следующей целью Трампа. Политолог предположил, что украинский глава государства пока не понимает, что его судьба повисла на волоске.

Также зампред Совбеза РФ сообщил, что события в Венесуэле подтвердили уязвимость любой страны, которая не понравится США. Медведев подтвердил, что аналогичная история может произойти и с Данией вместе с ее Гренландией.

До этого появилась информация, что 23 декабря АСША предложили президенту Венесуэлы Николасy Мадуро покинуть свою страну, но он категорически отверг этот план. Сообщалось, что венесуэльского лидера хотели отправить в Турцию.