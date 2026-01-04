Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 15:08

Мадуро отверг «золотой» ультиматум Трампа перед Рождеством

NYT: Мадуро отклонил требование Трампа и отказался уйти в изгнание в Турцию

Николас Мадуро Николас Мадуро Фото: IMAGO/Ton Molina/imago-images.de/Global Look Press
Соединенные Штаты 23 декабря 2025 года предложили президенту Венесуэлы Николасy Мадуро покинуть свою страну и выехать в Турцию, но он «гневно отверг этот план», передает The New York Times со ссылкой на источник, близкий к ситуации. По его словам, из реакции Мадуро стало очевидно, что он не намерен серьезно рассматривать предложения Вашингтона.

Мадуро сделал слишком много танцевальных движений. По словам нескольких американцев и венесуэльцев, участвовавших в переговорах о переходном периоде, в конце декабря Мадуро отверг ультиматум президента Трампа о том, что он должен покинуть свой пост и отправиться в «золотую ссылку» в Турцию, — сказано в материале.

Ранее российский эксперт по безопасности, телохранитель Алексей Фонарев счел сомнительными данные американских СМИ о том, что к похищению Мадуро привлекли элитный спецназ «Дельта» (Delta Force), который участвовал в поимке Саддама Хусейна. По его словам, подобные операции так быстро не проводятся. «Дельте», кроме убийства Хусейна, похвалиться нечем, подчеркнул телохранитель.

Николас Мадуро
Дональд Трамп
США
Венесуэла
