Соединенные Штаты 23 декабря 2025 года предложили президенту Венесуэлы Николасy Мадуро покинуть свою страну и выехать в Турцию, но он «гневно отверг этот план», передает The New York Times со ссылкой на источник, близкий к ситуации. По его словам, из реакции Мадуро стало очевидно, что он не намерен серьезно рассматривать предложения Вашингтона.

Мадуро сделал слишком много танцевальных движений. По словам нескольких американцев и венесуэльцев, участвовавших в переговорах о переходном периоде, в конце декабря Мадуро отверг ультиматум президента Трампа о том, что он должен покинуть свой пост и отправиться в «золотую ссылку» в Турцию, — сказано в материале.

Ранее российский эксперт по безопасности, телохранитель Алексей Фонарев счел сомнительными данные американских СМИ о том, что к похищению Мадуро привлекли элитный спецназ «Дельта» (Delta Force), который участвовал в поимке Саддама Хусейна. По его словам, подобные операции так быстро не проводятся. «Дельте», кроме убийства Хусейна, похвалиться нечем, подчеркнул телохранитель.