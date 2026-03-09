Арестованный Мадуро направил Венесуэле послание веры

Арестованный в США президент Венесуэлы Николас Мадуро нашел способ обратиться к своему народу. Его сын Николас Мадуро Герра опубликовал в соцсетях послание отца, в котором тот призывает сограждан сохранять веру и обещает, что страна преодолеет трудности.

Иисус учил нас, если вы будете иметь веру и не усомнитесь, то даже скажете этой горе: поднимись и бросься в море, и так будет. Дай нам эту искреннюю и всеобщую веру, чтобы сдвинуть горы трудностей, которые иногда нас сдерживают, и превратить их в свободный путь для нашей родины, — процитировал отца Мадуро Герра.

Мадуро-старший также оставил свой характерный автограф. Послание из тюрьмы стало одним из первых обращений Мадуро к нации после ареста.

США атаковали объекты в Венесуэле 3 января. Тогда они захватили президента страны и его супругу Силию Флорес. 5 января чета Мадуро предстала перед федеральным судом Нью-Йорка. Функции главы государства временно исполняет Делси Родригес.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп провел закрытую встречу с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо. Как уточняет агентство Bloomberg, республиканец согласился на эту встречу исключительно из вежливости.