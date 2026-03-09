Тысячи солдат НАТО соберутся на границе с Россией для учений

Североатлантический альянс запланировал учения на севере Норвегии, Финляндии и Швеции, рядом с границей России, сообщили в пресс-службе Вооруженных сил Норвегии. Участие в них примут 25 тыс. военнослужащих из 14 стран НАТО. Учения под названием Cold Response 2026 пройдут с 9 по 19 марта.

С 9 по 19 марта 2026 года войска из 14 союзных стран будут тренироваться в суровых арктических условиях в рамках крупнейших военных учений Норвегии в 2026 году, — говорится в заявлении.

Уточняется, что цель учений — укрепить способность Норвегии и союзников к коллективной обороне. Они также призваны усилить сдерживание и успокоить население. Таким образом в НАТО хотят показать готовность военного блока защищать северный фланг.

