09 марта 2026 в 07:28

Тысячи солдат НАТО соберутся на границе с Россией для учений

НАТО проведет учения на границе с Россией с участием 25 тыс. солдат

Фото: NATO
Североатлантический альянс запланировал учения на севере Норвегии, Финляндии и Швеции, рядом с границей России, сообщили в пресс-службе Вооруженных сил Норвегии. Участие в них примут 25 тыс. военнослужащих из 14 стран НАТО. Учения под названием Cold Response 2026 пройдут с 9 по 19 марта.

С 9 по 19 марта 2026 года войска из 14 союзных стран будут тренироваться в суровых арктических условиях в рамках крупнейших военных учений Норвегии в 2026 году, — говорится в заявлении.

Уточняется, что цель учений — укрепить способность Норвегии и союзников к коллективной обороне. Они также призваны усилить сдерживание и успокоить население. Таким образом в НАТО хотят показать готовность военного блока защищать северный фланг.

Ранее флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг» отработал нанесение ударов по побережью в акватории Японского моря. В ходе плановых учений экипаж применил главный калибр и отразил атаку условного противника с использованием средств радиоэлектронной борьбы.

