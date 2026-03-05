Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 10:31

Крейсер «Варяг» отработал удары на учениях в Японском море

Фото: МО РФ
Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг» отработал нанесение ударов по побережью в акватории Японского моря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ТОФ. В ходе плановых учений экипаж применил главный калибр и отразил атаку условного противника с использованием средств радиоэлектронной борьбы.

На первом этапе учений моряки выполнили артиллерийскую стрельбу из 130-миллиметровой установки АК-130. Огонь велся как по видимым целям на побережье, так и по объектам, скрытым рельефом местности.

После стрельбы для защиты от ответного удара условного противника была осуществлена постановка радиоэлектронных помех, — отметили в ТОФ.

Кроме того, экипаж крейсера отработал нестандартные ситуации: обезвредил условную морскую мину и провел тренировку по борьбе за живучесть корабля. Моряки в считаные минуты облачились в пожарные костюмы, загерметизировали условно горящий отсек и ликвидировали очаг возгорания. Учения подтвердили высокую готовность флагмана к выполнению задач в море.

Ранее в Балтийском море экипаж малого ракетного корабля «Буря» выполнил испытательные стрельбы из зенитного ракетного комплекса «Панцирь-М». Целью стала ракета-мишень, запущенная с корвета «Бойкий». Расчеты поразили мишень двумя ракетами.

учения
крейсеры
Японское море
Тихоокеанский флот
