Крейсер «Варяг» отработал удары на учениях в Японском море

Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг» отработал нанесение ударов по побережью в акватории Японского моря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ТОФ. В ходе плановых учений экипаж применил главный калибр и отразил атаку условного противника с использованием средств радиоэлектронной борьбы.

На первом этапе учений моряки выполнили артиллерийскую стрельбу из 130-миллиметровой установки АК-130. Огонь велся как по видимым целям на побережье, так и по объектам, скрытым рельефом местности.

После стрельбы для защиты от ответного удара условного противника была осуществлена постановка радиоэлектронных помех, — отметили в ТОФ.

Кроме того, экипаж крейсера отработал нестандартные ситуации: обезвредил условную морскую мину и провел тренировку по борьбе за живучесть корабля. Моряки в считаные минуты облачились в пожарные костюмы, загерметизировали условно горящий отсек и ликвидировали очаг возгорания. Учения подтвердили высокую готовность флагмана к выполнению задач в море.

