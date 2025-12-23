Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 17:14

Военэксперт назвал цель создания США новейших кораблей «золотого флота»

Военэксперт Кнутов: США будут использовать корабли «золотого флота» для давления

Фото: US Navy/via Globallookpress.com
США намерены задействовать корабли из состава «золотого флота» для оказания давления на другие государства, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Однако, по его словам, не исключено, что новые американские суда могут быть уничтожены противниками Вашингтона.

Корабли [«золотого флота»] будут мощной пиар-акцией. Их можно будет использовать для давления на такие страны, как Венесуэла, Иран и тому подобное. Хотя Тегеран благодаря своему гиперзвуковому оружию сможет и потопить такие новые крейсеры, — высказался Кнутов.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с заявлением о планах строительства до 25 новых боевых кораблей с современными пушками и ракетами. По его словам, они также будут оснащены гиперзвуковым и лазерным вооружением.

Политолог-американист Малек Дудаков ранее заявил, что США не имеют достаточных ресурсов для создания инновационного военно-морского флота. По его словам, обещания Трампа о постройке новых боевых кораблей носят популистский характер.

корабли
флот
США
крейсеры
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
