Военэксперт назвал цель создания США новейших кораблей «золотого флота»

США намерены задействовать корабли из состава «золотого флота» для оказания давления на другие государства, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Однако, по его словам, не исключено, что новые американские суда могут быть уничтожены противниками Вашингтона.

Корабли [«золотого флота»] будут мощной пиар-акцией. Их можно будет использовать для давления на такие страны, как Венесуэла, Иран и тому подобное. Хотя Тегеран благодаря своему гиперзвуковому оружию сможет и потопить такие новые крейсеры, — высказался Кнутов.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с заявлением о планах строительства до 25 новых боевых кораблей с современными пушками и ракетами. По его словам, они также будут оснащены гиперзвуковым и лазерным вооружением.

Политолог-американист Малек Дудаков ранее заявил, что США не имеют достаточных ресурсов для создания инновационного военно-морского флота. По его словам, обещания Трампа о постройке новых боевых кораблей носят популистский характер.