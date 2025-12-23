Американист оценил вероятность создания «золотого флота» США

Соединенные Штаты не обладают достаточными ресурсами для создания инновационного военно-морского флота, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, президент США Дональд Трамп прибегает к популизму, обещая построить новые боевые корабли.

Анонс Трампа смотрится как некая политтехнология. На текущий момент американский ВПК находится в таком кризисе, что даже за 10 лет им не удастся построить новые корабли. Тем более что они будут иметь тоннаж в два раза больше, чем эсминцы Zumwalt, с адаптацией под гиперзвуковые ракеты. На текущий момент у американцев их нет. И вряд ли они появятся до конца 2020-х — начала 2030-х годов. Адаптировать их под использование лазеров у США также не имеется возможности. Также не внедрить в них и ядерные крылатые ракеты морского базирования. Последними из них были Tomahawk, от которых американцы отказались еще в начале десятых годов, — высказался Дудаков.

Он подчеркнул, что планы США по созданию инновационного флота остаются лишь фантазиями. По мнению Дудакова, Трамп стремится продемонстрировать возрождение величия Америки, поэтому придумал эту концепцию «золотого флота». Политолог отметил, что таким образом глава Белого дома пытается показать, что страна находится на пороге военного возрождения, хотя на самом деле по числу военных кораблей Вашингтон в настоящее время уступает Пекину.

Китай строит десятки новых фрегатов и эсминцев, но у США уходят годы на то, чтобы построить хотя бы один такой фрегат. Сроки этих проектов сдвигаются, на них сказываются проблемы с логистикой и нехваткой компонентов, которые раньше шли из КНР. Большой проблемой для американского ВПК стало то, что он попал под китайские санкции: из-за этого проявляется дефицит большого количества материалов и сырья. Поэтому пока что это все напоминает большой проект для освоения бюджетов, — добавил Дудаков.

Он предположил, что американские корабли столкнутся с множеством проблем и будут постоянно нуждаться в ремонте, что потребует значительных средств из бюджета. По мнению политолога, главе Белого дома, вероятно, не удастся построить ни один новый корабль до конца своего президентского срока.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует обновить американский военный флот, который хочет назвать золотым. В состав войдут крупные боевые корабли с мощными дальнобойными ракетами, а также корветы и другие суда меньшего размера. По информации источников, флот будет создан для противостояния угрозам со стороны Китая.