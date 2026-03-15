15 марта 2026 в 05:46

Йемен может закрыть стратегически важный пролив в поддержку Ирана

Йемен может принять решение вмешаться в войну на Ближнем Востоке на стороне Ирана, заявил высокопоставленный йеменский военачальник Абед аль-Тавр. По его словам, страна может закрыть Баб-эль-Мандебский пролив для США и Израиля, передает телеканал Press TV.

Он пояснил, что «первой мерой может стать официальное объявление военно-морской блокады против Соединенных Штатов и сионистского режима». Так, торговые суда и военные корабли, включая авианосцы, направляющиеся на территорию США и оккупированные территории, могут быть остановлены, добавил Абед аль-Тавр.

До этого Иран атаковал американскую военную базу Ад-Дафра в ОАЭ. Удары по военному объекту наносились с помощью ракет. Издание также опубликовало видео с моментом их запуска.

Ранее Вооруженные силы Ирана ударили по военным объектам на Ближнем Востоке. Под атаку попала авиабаза Muwaffaq Salti в Иордании, американские объекты в Бахрейне и районе Эрбиля в Ираке.

Тем временем Объединенные Арабские Эмираты пытаются найти решение кризиса на Ближнем Востоке, о чем сообщил дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш. По его словам, власти страны придерживаются «разума и логики».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дотянуть до лета: как справиться с весенней хандрой и не впасть в депрессию
Российский теннисист вышел в финал турнира в США
Йемен может закрыть стратегически важный пролив в поддержку Ирана
Стало известно, когда пройдут последние звонки в школах России в 2026 году
Йемен пообещал закрыть стратегически важный пролив в поддержку Ирана
Стало известно об истощении запасов ПВО у ЦАХАЛ
Мошенники начали обманывать пенсионеров
В Белом доме раскрыли число потопленных иранских кораблей
Как россиян обманывают на маркетплейсах: классические схемы продавцов
Беспилотник ВСУ попал в многоэтажку в Волгограде
Россиянин рассказал, как потерял 400 тыс. рублей в Дубае
Раскрыты планы Франции передать ядерное оружие Финляндии
Лорак прокомментировала ссору с Киркоровым на шоу «Маска»
Британия думает поставить дроны союзникам на Ближнем Востоке
«Гораздо сложнее»: Трамп рассказал, чем его удивил Зеленский
Нетаньяху запросил разговор с Зеленским из-за иранских дронов
В ЕС озвучили роковую ошибку Трампа в войне с Ираном
Врач назвала циркулирующие сейчас в России ОРВИ
Какие автомобили будут использовать в такси в 2026-м: как вырастут цены
В ГД внесли неожиданное предложение по поводу отопления в квартирах
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

