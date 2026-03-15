Йемен может закрыть стратегически важный пролив в поддержку Ирана

Йемен может принять решение вмешаться в войну на Ближнем Востоке на стороне Ирана, заявил высокопоставленный йеменский военачальник Абед аль-Тавр. По его словам, страна может закрыть Баб-эль-Мандебский пролив для США и Израиля, передает телеканал Press TV.

Он пояснил, что «первой мерой может стать официальное объявление военно-морской блокады против Соединенных Штатов и сионистского режима». Так, торговые суда и военные корабли, включая авианосцы, направляющиеся на территорию США и оккупированные территории, могут быть остановлены, добавил Абед аль-Тавр.

До этого Иран атаковал американскую военную базу Ад-Дафра в ОАЭ. Удары по военному объекту наносились с помощью ракет. Издание также опубликовало видео с моментом их запуска.

Ранее Вооруженные силы Ирана ударили по военным объектам на Ближнем Востоке. Под атаку попала авиабаза Muwaffaq Salti в Иордании, американские объекты в Бахрейне и районе Эрбиля в Ираке.

Тем временем Объединенные Арабские Эмираты пытаются найти решение кризиса на Ближнем Востоке, о чем сообщил дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш. По его словам, власти страны придерживаются «разума и логики».