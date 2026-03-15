15 марта 2026 в 08:13

Стало известно, какой просьбой Трамп может смутить премьера Японии

Financial Times: Трамп может поставить Токио в неловкое положение из-за Ирана

Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Президент США Дональд Трамп может поставить премьер-министра Японии Санаэ Такаити в неловкое положение во время ее визита в Белый дом, заявили аналитики Financial Times. По их словам, может возникнуть дипломатическая неловкость, если американский лидер будет настаивать на отправке японских военных судов в Ормузский пролив.

Хотя Токио, вероятно, ожидал просьбы Трампа, она поставит Такаити в очень затруднительное положение перед ее первым визитом в Белый дом, — уточнили источники.

Они отметили, что Япония обладает высокотехнологичными минными тральщиками, которые бы облегчили американских кораблям сопровождение нефтяных танкеров. Однако страна не может задействовать их, так как их использование осложняет японская конституция.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив открыт для прохода судов. По его словам, ограничения касаются только танкеров США и Израиля, которые атакуют Тегеран и его союзников. При этом министр уточнил, что многие суда предпочитают не проходить через пролив из соображений безопасности.

Жителей одного из районов Севастополя эвакуируют из-за падения БПЛА
Скончалась еще одна пострадавшая при теракте в «Крокусе»
Россиянам назвали неочевидную опасность телевизоров
Российская артиллерия испепелила полигон с секретным французским оружием
Иран обезвредил разветвленную шпионскую сеть
В Токио поймали членов якудза, укравших три чемодана с деньгами
Израиль ударил по жилому дому в Ливане и убил мирных жителей
Мошенники придумали схему, где одно фото превращается в дело о госизмене
Суд поставил точку в вопросе штрафа ЦБ России за незаконное хранение оружия
Системы ПВО спасли Ростовскую область от 40 БПЛА и разрушений
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 марта: инфографика
Украинских командиров уличили во лжи о реальных потерях ВСУ
Словакия потребовала для ЕС мандата по украинским переговорам
Йемен готовится «перерезать горло» мировой логистике ради Ирана
Названы самые популярные страны для путешествия в одиночку
Триста дронов за 10 часов, атака на Москву: новости СВО на утро 15 марта
Почти 200 дронов устроили массированный налет на Россию за ночь
«Истины звучат неожиданно»: Дмитриев пошутил о созданном русофобами мире
«Лишь вопрос времени»: Пушков описал последствия войны с Ираном для США
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

