Стало известно, какой просьбой Трамп может смутить премьера Японии Financial Times: Трамп может поставить Токио в неловкое положение из-за Ирана

Президент США Дональд Трамп может поставить премьер-министра Японии Санаэ Такаити в неловкое положение во время ее визита в Белый дом, заявили аналитики Financial Times. По их словам, может возникнуть дипломатическая неловкость, если американский лидер будет настаивать на отправке японских военных судов в Ормузский пролив.

Хотя Токио, вероятно, ожидал просьбы Трампа, она поставит Такаити в очень затруднительное положение перед ее первым визитом в Белый дом, — уточнили источники.

Они отметили, что Япония обладает высокотехнологичными минными тральщиками, которые бы облегчили американских кораблям сопровождение нефтяных танкеров. Однако страна не может задействовать их, так как их использование осложняет японская конституция.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив открыт для прохода судов. По его словам, ограничения касаются только танкеров США и Израиля, которые атакуют Тегеран и его союзников. При этом министр уточнил, что многие суда предпочитают не проходить через пролив из соображений безопасности.