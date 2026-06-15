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15 июня 2026 в 09:26

Пьяный иностранец запустил телефоном в полицейского

В Благовещенске пьяный иностранец бросил телефон в полицейского

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Иностранец пойдет под суд из-за применения насилия к полицейскому в Благовещенске, заявили представители управления Следственного комитета России по Амурской области в Telegram-канале. Инцидент произошел в международном аэропорту имени Н. Н. Муравьева-Амурского.

37-летний мужчина был недоволен тем, что на него составляют протокол за нахождение в пьяном виде, он начал угрожать сотруднику правоохранительных органов и бросил в него телефон. Возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Злоумышленнику грозит до пяти лет колонии.

Ранее подростку-иностранцу предъявили обвинение в убийстве мужчины и покушении на жизнь его сына в подмосковном Наро-Фоминске. Следователи обнаружили и изъяли орудие преступления — нож, от которого обвиняемый пытался избавиться.

До этого в Рязани полиция задержала 29-летнего мигранта, который избил 26-летнего местного жителя до потери сознания и похитил его телефон. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о грабеже. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

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Амурская область
Благовещенск
уголовные дела
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