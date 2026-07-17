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17 июля 2026 в 12:00

Пьяные иностранцы устроили стрельбу по жилым домам в российском городе

В Благовещенске пьяные иностранцы стреляли по жилым домам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Пьяные иностранцы устроили стрельбу по жилым домам в Благовещенске в Амурской области, сообщает Telegram-канал Readovka. Главный «затейник» открыл огонь из светошумового пистолета по окнам квартир, находясь за рулем автомобиля.

Правоохранители уже задержали нарушителей. В отношении стрелка планируется возбуждение уголовного дела по статье о хулиганстве с применением оружия.

Ранее в подмосковном Талдоме полицейские задержали мужчину, который встретил бригаду скорой помощи с оружием. Инцидент произошел, когда медики прибыли на вызов к 80-летней женщине в одно из местных садоводческих товариществ.

До этого в Уфе возбудили уголовное дело о хулиганстве после конфликта со стрельбой из аэрозольного пистолета на базе отдыха. По данным МВД по Башкирии, инцидент произошел во время корпоративного мероприятия, где один из мужчин приставал к женщине.

В Иркутске также задержали мужчину, который пугал горожан пластиковым пистолетом. Жители города рассказали правоохранителям, что россиянин направлял оружие на прохожих и пассажиров автобусов.

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