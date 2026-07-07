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07 июля 2026 в 12:17

В деле о гибели 12-летнего мальчика с ДЦП всплыла жуткая деталь

В Благовещенске женщина перед убийством сына расправилась с кошкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Жительница Благовещенска перед расправой над 12-летним сыном лишила жизни домашнюю кошку, сообщает Amur.life со ссылкой на источник. По его данным, животное было обмотано скотчем и повешено на балконе.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске задержали женщину по подозрению в убийстве 12-летнего сына с ДЦП. Трагедия произошла поздно вечером в квартире дома на улице Чайковского. Предварительно, женщина связала ребенка скотчем, после чего задушила его. Уточняется, что в момент происшествия отчим мальчика находился на работе.

Женщину направили на судебно-психиатрическую экспертизу. По предварительным данным, у нее может быть шизофрения. В случае признания ее вменяемой ей может грозить пожизненное лишение свободы.

Ранее в Гусеве Калининградской области раскрыли убийство новорожденного, совершенное в 2016 году. По данным следствия, бабушка задушила ребенка, рожденного ее несовершеннолетней дочерью, а затем спрятала тело в подвале, где его позже обнаружили.

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Амурская область
Благовещенск
ДЦП
дети
убийства
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