Мать связала 12-летнего сына с ДЦП скотчем перед убийством в Благовещенске Мать заподозрили в убийстве 12-летнего сына с ДЦП в Благовещенске

В Благовещенске задержали женщину по подозрению в убийстве 12-летнего сына с ДЦП, сообщает СУ СК России по Амурской области. По данным источника, трагедия произошла поздно вечером в квартире дома на улице Чайковского. Предварительно, женщина связала ребенка скотчем, после чего задушила его. В момент происшествия отчим мальчика находился на работе.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего, находившегося в беспомощном состоянии. Подозреваемая задержана. Как пишет Amur Mash, на балконе квартиры также была обнаружена мертвая кошка, привязанная к веревке.

По предварительным данным, женщину направили на судебно-психиатрическую экспертизу. Источник сообщает, что у нее может быть шизофрения. В случае признания ее вменяемой ей может грозить пожизненное лишение свободы.

Ранее в Гусеве Калининградской области раскрыли убийство, совершенное в 2016 году. Следствие установило, что бабушка задушила своего новорожденного внука, после чего завернула тело в полиэтиленовый пакет и выбросила в подвал, где позднее его и обнаружили. По данным источника, ребенка родила ее несовершеннолетняя дочь.