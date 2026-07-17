Хитрый расчет на УДО? Казанский стрелок женился в тюрьме на юном поваре

Казанский стрелок Ильназ Галявиев, убивший девять человек в казанской гимназии № 175 в 2021 году, женился на 18-летней девушке. Церемония бракосочетания прошла в колонии «Черный дельфин», где мужчина отбывает пожизненный срок. Почему девушка вышла замуж за осужденного убийцу, как часто они будут встречаться, сможет ли Галявиев претендовать на УДО, в каких условиях сидит в тюрьме — в материале NEWS.ru.

Как казанский стрелок Галявиев женился в «Черном дельфине»

Церемония бракосочетания прошла 30 июня 2026 года в «Черном дельфине» — исправительной колонии особого режима для пожизненно осужденных № 6 города Соль-Илецка Оренбургской области. Супругой Галявиева стала жительница Татарстана Диана. Молодые люди познакомились в 2021 году по переписке, когда девушке было 14 лет. Девушка увидела будущего мужа в новостном сюжете.

«Мне он показался привлекательным, и я решила ему написать. Ответа ждала месяц. Впервые мы виделись после одного из судебных заседаний весной 2023 года. Позже я приехала к нему на длительное свидание и испытала теплые чувства. Наверное, с первого взгляда я влюбилась. Он мне показался красивым. Мы нашли много общих тем. Любовь создана для того, чтобы переживать проблемы вместе», — рассказала девушка правозащитнице Еве Меркачевой.

Диана также отметила, что с 16 лет живет отдельно от родителей. Первое время она скрывала переписку, но родители узнали о ней и заявили, что такие контакты ей ни к чему.

Как родители жены казанского стрелка относятся к зятю-убийце Галявиеву

Как сообщает Telegram-канал SHOT, отец Дианы, который растил дочь в одиночку, убит горем. Родственники якобы отреклись от девушки, хотят добиться расторжения брака и планируют поместить ее на лечение в психиатрическую лечебницу. Близкие Дианы считают ее поступок неадекватным. По их словам, она и раньше предпринимала шаги, которые вызывали осуждение окружающих. Предполагается, что решение выйти замуж за Галявиева стало одним из проявлений юношеского максимализма.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Диана всегда любила делать все наперекор окружающим. Из-за такого поведения в 14 лет от нее отвернулись все друзья», — сказали родственники.

Что известно о жене казанского стрелка Галявиева

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева рассказала NEWS.ru, что лично знакома с Дианой. Девушка родом из Ростовской области, отметила правозащитница.

«Она работает поваром-кондитером. Через пару месяцев ей исполнится 19 лет. Девушка показалась мне адекватной, образованной и воспитанной, но очень одинокой. Она говорит, что каждый имеет право на любовь. С этим разве поспоришь?» — пояснила Меркачева.

Правозащитница также подчеркнула, что у Дианы мог возникнуть интерес к Галявиеву из-за попытки самостоятельно разобраться в обстоятельствах дела. Меркачева обратила внимание, что российское законодательство не запрещает пожизненно заключенным регистрировать браки.

«Сами понимаете, какая это семейная жизнь. Это что-то вроде иллюзии. И в большей степени это нужно пожизненно осужденным, а не тем девушкам, которые на это соглашаются», — отметила она.

В каких условиях казанский стрелок Галявиев отбывает пожизненный срок

В «Черном дельфине» в строжайших условиях содержатся серийные убийцы, людоеды, основатели ОПГ, а также участники громких терактов. Их общее количество составляет чуть меньше 700 человек. Осужденные находятся в строгой изоляции: им запрещено разговаривать, вне камер осужденные передвигаются в «позе дельфинчика» (голова находится между коленями, руки — в наручниках за спиной и подняты вверх) и с повязкой на голове.

Среди заключенных колонии — новочебоксарский людоед Владимир Николаев (убил двух человек, останки одного из них продал знакомому под видом мяса сайгака), Иса Зайнудинов (в 1999 году был одним из исполнителей подрыва дома в Буйнакске, в результате которого погибли 64 человека), а также Олег Костарев (в 2006-м подорвал самодельную бомбу на Черкизовском рынке, погибли 14 человек).

Ильназ Галявиев Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Условия содержания в «Черном дельфине» одинаковы для всех, рассказала Меркачева. «Пожизненники» размещаются в двухместных камерах, где нет ничего, что напоминало бы уют.

«Железная койка, тумбочка и унитаз — вот и все. Распорядок дня в колонии строгий — кто может работать, тот работает. Прогулка раз в день. Жизнь и быт серые, максимально унылые», — отметила правозащитница.

Сможет ли казанский стрелок Галявиев подать ходатайство об условно-досрочном освобождении

Адвокат Вадим Багатурия заявил в беседе с NEWS.ru, что условно-досрочное освобождение или помилование для «пожизненника» — это откровенная фантастика.

«Даже если у пары родится ребенок, ничего не изменится. Условия содержания его отцу никто не облегчит», — заявил он.

В свою очередь криминалист Михаил Игнатов в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что Галявиев мог зарегистрировать брак в колонии «Черный дельфин» не из-за романтических чувств, а исключительно ради получения лишних посылок и развлечения. По его словам, этот шаг стал для заключенного способом скрасить монотонное существование в условиях строжайшей изоляции.

«Для Галявиева брак — это развлечение, движуха, возможность разнообразить скучную жизнь в „Черном дельфине“. Может быть, он надеется на свидания в колонии. А вот зачем это его 18-летней супруге? Вопрос. Галявиев решил разнообразить жизнь, на которую он обречен до конца своих дней. Ни в какую любовь или чувства я не верю. Это все так, для красного словца. Главная причина — минимальный шанс на лишние какие-то „передачки“. Режим ему не смягчат, у „пожизненников“ все очень жестко в колонии, тем более в „Черном дельфине“», — высказал мнение Игнатов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Почему девушки выходят замуж за заключенных

Меркачева добавила, что некоторые девушки вступают в брак с осужденными на пожизненное заключение, чтобы досадить родителям.

«Они спрашивают: „Почему ты не выходишь замуж?! Когда у тебя будут дети?“ Я знала нескольких женщин, которые вышли замуж за маньяков и ответили: „Вы этого хотели? Пожалуйста, получите!“ В этом случае нужна работа психолога или психиатра», — отметила Меркачева.

Среди жен пожизненно осужденных выделяется группа «спасательниц», утверждает она. Такие девушки хотят доказать всему миру, что способны исправить даже самого страшного зверя. У некоторых есть ментальные проблемы, подчеркнула правозащитница.

«Многие девушки преследуют корыстные цели и ищут материальную выгоду. У заключенного может быть квартира и имущество, которые не были конфискованы. Но чаще бывает корысть другого рода. Жены получают доступ к материалам дела, дают интервью ученым, журналистам и писателям», — сказала Меркачева.

Психолог Эльвира Жданова заявила NEWS.ru, что, вступая в брак с заключенными, девушки пытаются отделиться от родителей и противопоставить себя им. Для них это становится одним из способов выделиться, при этом они не осознают последствий своих действий.

«Объяснить выбор конкретной девушки заочно невозможно. Но в подобных историях иногда видны созависимые и мазохистические сценарии отношений. Привлекать может не само преступление, а образ опасного мужчины и фантазия о том, что его можно понять, спасти или изменить», — поделился мнением в беседе с NEWS.ru психолог Никита Иванов.

При этом отношения с пожизненно осужденным парадоксально безопасны. Партнер физически недоступен, его можно идеализировать и не сталкиваться с ним в повседневной жизни, заметил он.

Жена Галявиева нуждается в психологической помощи, однако, скорее всего, не обратится за ней, заявила NEWS.ru психолог Александра Миллер. По ее мнению, девушка стала заложницей эмоций.

Ильназ Галявиев Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

«У жены Галявиева один путь — в терапию. Такие женщины, как правило, до нее не доходят. Думаю, что такие отношения продлятся очень долго, она может чувствовать себя более живой и свободной от общественных ожиданий. Может быть, тот факт, что родственники и друзья будут ее отговаривать, сыграет злую шутку, она будет искать еще больше подтверждений своей правоте. Не думаю, что она чудесным образом встанет на путь истинный. Для таких женщин эмоциональная встряска важна. Полный гормональный всплеск в романе с мужчиной, который несвободен, а еще [осужден] по такой тяжелой статье, — буря эмоций. Вопиющий, но, к сожалению, не единичный случай. Женщины придумывают себе романтику и живут в мнимой сказке», — высказалась Миллер.

За что осудили казанского стрелка

11 мая 2021 года Галявиев ворвался в казанскую гимназию № 175 и устроил бойню. На третьем этаже во время урока он выстрелил из охотничьего ружья в классную руководительницу, после чего открыл огонь по всем ученикам класса, целясь им в голову. Некоторые ученики, пытаясь эвакуироваться, прыгали с третьего этажа. В результате взрыва и стрельбы девять человек погибли, 24 пострадали.

«Я просто мир ненавидел, с ненавистью и пошел стрелять», — заявил Галявиев на допросе.

Ильназ Галявиев Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Суд признал виновным казанского стрелка по пяти различным уголовным статьям: убийство, покушение на убийство, умышленное уничтожение чужого имущества, незаконное приобретение, передача, хранение взрывчатых веществ и незаконное изготовление взрывчатых веществ.

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