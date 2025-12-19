Новый год-2026
19 декабря 2025 в 17:49

С люстры капал трупный гной: дочь жертвы Спесивцева получит от него миллион

Дочь жертвы Спесивцева Коцюк пытается получить 1 млн рублей компенсации

Александр Спесивцев в представлении ИИ Александр Спесивцев в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Дочь одной из жертв маньяка Александра Спесивцева с весны 2025 года ежемесячно получает от душегуба небольшие суммы, из которых должен медленно собраться 1 млн рублей моральной компенсации. NEWS.ru рассказывает, как дочь жертвы маньяка добивалась справедливости.

Следователи отдали небольшую коробку

Татьяна Коцюк — дочь Натальи Войновой, которая оказалась в квартире Спесивцева в июле 1996 года. Согласно показаниям маньяка, 18-летнюю девушку привела на погибель его подельница — родная мать Людмила.

Изначально было известно лишь имя жертвы, и до 2013 года следователи даже не могли установить, какие именно останки из улик в уголовном деле принадлежали этой девушке. Лишь спустя 17 лет дочка забрала у следователей небольшую коробку с тремя фрагментами тела. ДНК-анализ установил, что именно эти части принадлежали убитой Наталье.

«Я зашла в кабинет, окинув взглядом комнату. Стояли коробки, знаете, разных размеров: маленькие, большие, средние. Достали небольшую коробку, примерно как из-под сахара-рафинада, опломбированную под номером. Дали мне в руки. Я села в машину, и у меня началась истерика. Я рыдала настолько сильно, что не слышала ничего вокруг. Мороз по коже от ужаса понимания того, что я держу маленькую коробку, а там останки моей мамы», — поделилась Татьяна в интервью Елене Погребижской.

Александр Спесивцев в представлении ИИ Александр Спесивцев в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Я тебе не родная мама»

О том, что ее мама стала жертвой известного новокузнецкого маньяка, девочка узнала только в начальных классах. На момент убийства девочке был один годик. Мамой она называла свою бабушку, которую тоже звали Таней.

В школе девочка иногда слышала, что кто-то из педагогов говорил в отношении нее непонятное слово «опекаемая». В итоге Таня пришла домой и попросила объяснить, почему про нее так говорят.

«Я пришла и сказала: „Почему я опекаемая? Как это понять?“ Ну и бабушка все-таки сказала: „Я тебе не родная мама. Я твоя бабушка. Твоя мама очень трагично погибла“. Она не сказала, как именно погибла, конечно. Просто сказала, что трагично погибла», — вспоминает Татьяна.

В тот день бабушка достала тетрадь, в которой были вырезки из газеты «Кузнецкий рабочий». В ней в том числе лежала статья 1999 года о маньяке Спесивцеве, где упоминалось имя 18-летней Наташи Войновой.

Философствовал с жертвой

Уже будучи взрослой, Татьяна смогла получить доступ к материалам уголовного дела. Из них она узнала, что мать маньяка привела девушку в злополучную квартиру на девятом этаже, попросив донести тяжелые сумки. В итоге женщина пригласила девушку в квартиру.

Спесивцев, по его же словам, ударил мать Тани ножом, когда они обсуждали некие философские темы. Девушка резко ответила грубому собеседнику.

«Он взял нож и нанес ей резаные раны в области шеи, сердца, легких. Нанес ей удары и оставил ее на диване. Смотрел, как она умирает. Отдавая полный отчет тому, что она умрет. Он прям так и говорил в показаниях, что знал, что все эти ранения могут повлечь за собой смерть», — рассказывает Татьяна.

В материалах судебно-медицинской экспертизы было установлено, что Спесивцев после убийства надругался над трупом девушки с особой жестокостью.

Работа лаборатории судебно-медицинской экспертизы Работа лаборатории судебно-медицинской экспертизы Фото: Сергей Венявский/РИА Новости

С люстры капал трупный гной

Татьяна сетует на то, что милиция долгое время игнорировала жалобы соседей на семью Спесивцевых. В квартире часто звучала громкая музыка, вдоль всего стояка текла зловонная жидкость, а у соседки снизу и вовсе капали с потолка трупные выделения.

«Постоянный шум, гам. Крики не слышали, понятное дело, потому что музыка орала на весь дом. Соседи к нему долбились, дверь не открывали. Мы рассматривали материалы уголовного дела, и в суд соседка приходила, давала показания — она жаловалась: „У меня с люстры выделения гниющие капали“. Ну почему настолько халатно милиция отнеслась на тот момент? Почему не приехали раньше? Почему не предотвратили это?» — возмущается Татьяна.

«Каждый месяц стучится ко мне»

В итоге Татьяна подала иск о выплате ей компенсации морального ущерба. Вместе с адвокатом она требовала от душегуба 10 млн рублей. Заводской районный суд Новокузнецка удовлетворил требования частично — постановил взыскать со Спесивцева 1 млн рублей. Сам осужденный являться на заседание отказался, заранее направив соответствующую расписку.

С марта на ее счет приходят некоторые пополнения, но девушка ни разу не открыла оповещения.

«Когда первая эта весточка пришла от него, было жутко. Я вижу, там написано, что от Спесивцева Александра. И каждый месяц как будто этот человек стучится ко мне в дверь», — делится Татьяна.

По просьбе команды Елены Погребижской Татьяна посетила дом, в котором жили Спесивцев и его мать и провела последние минуты своей жизни мать Татьяны. Но девушка простояла около двери пустующей квартиры не больше минуты, после чего призналась, что больше не хочет туда возвращаться никогда.

