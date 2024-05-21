Резал, насиловал и ел жертв: как живет сибирский потрошитель Спесивцев

Фото: НТВ

Александр Спесивцев, кадр из передачи «Криминальная Россия»

Суд вновь отправил на принудительное лечение серийного убийцу из Новокузнецка Александра Спесивцева, который в своей квартире насиловал, убивал, расчленял и употреблял в пищу жертв. Что известно о текущей жизни новокузнецкого монстра, где он сейчас находится?

Какое решение вынес суд по делу Спесивцева

21 мая пресс-служба прокуратуры Кемеровской области сообщила, что суд в Кузбассе отправил на принудительное лечение Спесивцева, жестоко расправившегося как минимум с 15 своими жертвами.

«Кемеровский областной суд вынес постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении Александра Спесивцева, совершившего деяния… умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, двух и более лиц… покушение на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью», — отмечается в Telegram-канале прокуратуры.

Суд установил, что с марта по сентябрь 1996 года Спесивцев с особой жестокостью глумился над потерпевшими, причинял им тяжелые физические мучения и страдания, удерживая их долгое время в своей квартире в Новокузнецке.

«Нанес множественные удары колюще-режущим предметом 15 лицам, 11 из которых являлись несовершеннолетними. От полученных травм все они скончались», — передает ведомство.

Одной из жертв Спесивцева удалось спастись. По данным прокуратуры, речь идет о мальчике, которого маньяк летом 1996 года заметил на лестничной площадке.

«Летом 1996 года мужчина, увидев на лестничной площадке мальчика, под надуманным предлогом заманил его к себе в квартиру, где, удерживая ребенка, причинял ему тяжелые физические мучения и страдания, лишал пищи, воды, наносил множественные удары, подвергая его жизнь опасности. Мальчику удалось сбежать, он остался жив», — сообщает Telegram-канал кемеровской прокуратуры.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как Спесивцев убивал своих жертв

Точное число жертв Спесивцева до сих пор остается неизвестным. По неподтвержденным данным, распространяемым в СМИ, количество убитых маньяком людей может доходить до 82 — именно столько комплектов окровавленной одежды нашли в квартире новокузнецкого монстра.

Все преступления совершались в родном городе Спесивцева — Новокузнецке. Особенностью его деяний является совершение их в собственной квартире, очень редкий тип маньяка-«домушника». В этом ему помогала мать Людмила Спесивцева, осужденная впоследствии на 15 лет лишения свободы. При этом в квартире присутствовала сестра, которая в дальнейшем не понесла никакого наказания.

Спесивцев насиловал, пытал и убивал женщин и детей. Плоть некоторых жертв употреблял в пищу и кормил этим своих пленников.

Последних трех жертв маньяка (13-летнюю Анастасию, 13-летнюю Евгению и 15-летнюю Ольгу ) 24 сентября 1996 года мать Спесивцева заманила в квартиру к сыну сама под предлогом помочь открыть дверь. Спесивцев сразу убил Анастасию, которая попыталась ударить его, чтобы спастись. Остальных девочек он около месяца держал прикованными самодельными наручниками, всячески издевался, изощренно пытал, насиловал, заставлял разрезать тело подруги и есть ее останки. Затем он жестоко убил Евгению и заставил последнюю жертву Ольгу расчленить тело и есть суп из мяса девочки вместе с ним. Кости Анастасии и Евгении на глазах подруги грызла собака Спесивцева.

Поймали Спесивцева случайно: во время планового обхода с целью профилактики перед зимним отопительным периодом бригада сантехников постучалась в квартиру маньяка. Тот отказался их впускать, мотивируя это тем, что его заперли по причине наличия у него психического расстройства. Сантехники вызвали участкового, который взломал дверь. В ванне оперативники обнаружили торс девочки без рук и ног, а из бака извлекли отрубленную голову и грудную клетку. Сам Спесивцев сумел убежать по крыше дома, однако через два дня был арестован у собственного подъезда.

После освобождения из плена взятая маньяком в заложницы Ольга успела дать против него подробные показания. Девочка скончалась через три дня в больнице от перитонита и отека легких.

«Когда Андрей (так Спесивцев представился жертвам. — NEWS.ru) убил Настю, ночью он велел нам разрезать труп на части, чтобы легче было прятать. Он дал нам ножовку по металлу, ею мы и разрезали труп, отрезали мясо от костей ножом. Сам он этого не делал, только командовал. Мясом и костями кормил собаку. Отрезанные части мы с Женей носили в ванную комнату, там складывали в ванну, бачок. И бабка, и женщина (мать и сестра Спесивцева. — NEWS.ru) все это видели, присутствовали в квартире. Это точно. Все остальные дни он бил нас с Женей. Сломал руку Жене, разбил ей голову, несколько раз зашивал ей голову сам простой иголкой с ниткой», — рассказала Ольга незадолго до смерти.

Фото: НТВ Александр Спесивцев, кадр из передачи «Криминальная Россия»

Как сейчас живет Спесивцев

В настоящее время Спесивцев содержится в психиатрической больнице специализированного типа в Волгограде. Маньяк получает пенсию по состоянию здоровья, которую частично тратит на шоколадки, а остальное отсылает матери, с которой регулярно переписывается. Также убийца пишет стихи и прозу, сообщали СМИ.

Сотрудники больницы отзываются о Спесивцеве как о достаточно интеллигентном и сдержанном человеке. Он любит читать, предпочтение отдает фантастике, любимый писатель — Рей Брэдбери. Кроме того, Спесивцев изготавливает различные поделки.

По словам сотрудников Волгоградской психиатрической лечебницы, за судьбой маньяка пристально следят соответствующие органы. В частности, прокурор Новокузнецка запрашивает о нем информацию дважды в год.

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