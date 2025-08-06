Призрак, НЛО или кит: что за чудовище всплыло у парламента Сеула

Призрак, НЛО или кит: что за чудовище всплыло у парламента Сеула

Южнокорейские СМИ распространили видео, которое якобы заснял местный рыбак ночью на реке Ханган в Сеуле. На нем запечатлено огромное существо, выплывшее на поверхность из воды. Место, где появился монстр, находится недалеко от здания парламента страны. Специалисты рассказали NEWS.ru, что за животное на самом деле увидел мужчина.

Что за речного монстра увидел мужчина в Сеуле

По данным издания The Korea Herald, 11 июля на YouTube-канале, посвященном рыбалке, было опубликовано видео «В реке появился настоящий монстр». На нем видно, как ночью недалеко от автостоянки мужчина ловит рыбу. Затем на поверхности воды неожиданно появляется неизвестное существо.

«Сначала мне показалось, что это крупная рыба, но вскоре я понял, что в этой реке она водиться не может. И очень сильно испугался. Существо двигалось ко мне», — рассказал рыбак.

По словам мужчины, он профессионально занимается рыбалкой в течение 20 лет и ни разу в жизни не видел ничего подобного. На сайте Unexplained-mysteries.com сообщалось, что житель Сеула попытался рассмотреть, что за существо к нему приближается, и подошел к кромке воды.

«Чудовище напоминало гигантскую змею или тварь толщиной больше человеческого тела и длиной от шести до 10 метров. Я запаниковал. Чудище было черным, толстым и длинным, оно плыло в мою сторону, а затем кружило вокруг меня около двадцати минут», — заявил журналистам рыбак.

Что рассказали жители Южной Кореи о речном монстре

Видеозапись мгновенно взорвала южнокорейский интернет и вызвала бурные споры, что за монстра увидел мужчина. «Это выдра, крокодил или большая змея», — предположили некоторые скептически настроенные пользователи Сети.

Чудище в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Другие отметили, что в реке Ханган, возможно, обитает гораздо больше живых существ, чем можно себе представить. «Думаем, рыбак увидел настоящее чудо. И это потрясающе! Так приятно знать, что около нашего города встречается невероятное!» — написали пользователи Сети.

Один из них заявил, что неизвестного монстра встречают в этом месте уже не первый раз. Пользователь с ником @REVOLUTION-q4i написал, что семь лет назад его племянник переходил мост через ту же реку и средь бела дня увидел похожее существо.

«Боже мой, это потрясающе! Я не теряю надежды встретить монстра, которого заметил наш мальчик. Я знаком с человеком, который видел это существо в 2022 году. Неужели оно на самом деле есть?!» — воскликнул мужчина.

Сообщения о речном монстре в Сеуле — это фейк?

Случаи, когда люди якобы встречают монстров, периодически происходят, объяснил NEWS.ru морской биолог Александр Семенов. Видео, опубликованное в интернете, довольно низкого качества, что не позволяет делать какие-либо выводы, отметил он.

«Когда съемка хорошая, сразу понятно, кто прячется в воде. А раз уж Сеул находится недалеко от морского побережья, то рыбак мог встретить любого китообразного, оказавшегося там случайно. Киты даже в Темзу заплывают, и это точно не чудовища», — сказал эксперт.

По словам Семенова, киты и крокодилы часто оказываются не в тех местах, где им положено обитать. Заплывают различные ластоногие, морские млекопитающие и черепахи. В основном это животные, которые дышат атмосферным воздухом, сказал он.

«В ста процентах случаев подобные видео и комментарии оказываются фейком», — заявил Семенов.

Чудище в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Может ли в Южной Корее обитать морское чудовище

Один из руководителей организации «Космопоиск» Сергей Александров рассказал NEWS.ru, что в океане обитает большое количество неизученных существ, которых человек еще не поймал. Например, в Индийском океане рыбаки выловили кистеперую рыбу (латимерию). Биологи ранее считали, что этот вид вымер миллионы лет назад.

«Может быть, в океане обитают и другие крупные животные, в том числе легендарный морской змей. Он вполне мог дожить до современности», — отметил эксперт.

Тем не менее, подчеркнул Александров, часто мы имеем дело с мифами, которые создают люди. Самый популярный из них — о Лох-Несском чудовище, который придумали в 1933 году владельцы шотландских гостиниц.

«Но все равно бывают разные случаи встречи с необъяснимым. В центре Сеула могло быть все что угодно. Скорее всего, это просто какая-то грязь. Не думаю, что какое-то редкое животное туда заплывет», — добавил Александров.

Читайте также:

Враждебное НЛО? Что известно о приближающемся к Земле таинственном объекте

Что будет, если люди научатся телепатически общаться с животными?

Атлантида, НЛО, человеческий фактор: что скрывает Бермудский треугольник

НЛО или БПЛА? В Перми задержали два авиарейса, причина

Черная магия или сумки? Зачем сотрудник морга продавал кожу и мозги трупов