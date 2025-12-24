Трамп сделал необычный подарок президенту Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп подарил своему коллеге из Южной Кореи Ли Чжэ Мену золотой ключ от Белого дома, сообщил глава секретариата администрации президента Республики Корея Кан Хун Сик в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, презент стал ответом на подарок, полученный Трампом в октябре во время визита на полуостров.

[Трамп] сказал, что во время визита в Республику Корея в октябре получил ценный подарок и что он хотел бы передать подарок в ответ. Последний из пяти изготовленных золотых ключей от Белого дома достался нашему президенту, — сказал Кан Хун Сик.

В октябре Трамп нанес визит в Южную Корею. В ходе встречи стороны приняли множество решений. Переговоры затронули не только торговлю, но и вопросы национальной безопасности. Южнокорейский лидер Ли Чжэ Мен вручил американскому гостю позолоченную копию короны древнего государства Силла. Также Трамп был удостоен высшей государственной награды — ордена Мугунхва.