29 октября 2025 в 13:21

Трампа угостили специально созданным для него десертом в Южной Корее

Bloomberg: Трампа угостили «десертом миротворца» на встрече с главой Южной Кореи

Дональд Трамп и Ли Чжэ Мён Дональд Трамп и Ли Чжэ Мён Фото: Apec2025korea/Keystone Press Agency/Global Look Press

Во время официального визита в Южную Корею президента США Дональда Трампа угостили специально созданным «десертом миротворца», сообщает агентство Bloomberg. Торжественный ланч с лидером республики Ли Чжэ Меном прошел в городе Кенджу.

Десерт представлял собой изысканное брауни, украшенное золотыми декоративными элементами. Это кулинарное изделие подавалось к столу вместе со свежими сезонными фруктами и традиционным гречишным чаем.

Основным блюдом мероприятия стала «корейская тарелка искренности», состоящая из американской говядины и местных продуктов. Как отмечалось в меню, это сочетание символизировало объединение корейских вкусов с американским духом для празднования прочной дружбы между странами.

В рамках визита южнокорейский лидер вручил американскому гостю позолоченную копию короны древнего государства Силла. Также Трамп был удостоен высшей государственной награды — Ордена «Мугунхва».

Ранее Трамп пообещал приложить усилия для урегулирования конфликта на Корейском полуострове. Американский лидер признал существование формального состояния войны в регионе и выразил намерение найти пути разрешения данной ситуации.

США
Южная Корея
Дональд Трамп
десерты
