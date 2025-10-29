Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 09:59

Трамп пообещал помирить две враждующие страны

Трамп заявил о намерении разрешить конфликт между Южной Кореей и КНДР

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пообещал приложить усилия для урегулирования конфликта на Корейском полуострове, заявив об этом на встрече с южнокорейским лидером Ли Чжэ Меном. Американский руководитель признал существование формального состояния войны в регионе и выразил намерение найти пути разрешения данной ситуации, передает ТАСС.

Я знаю, что вы на Корейском полуострове официально находитесь в состоянии войны, но мы посмотрим, что можно сделать, чтобы все это уладить, — сказал глава Белого дома.

Ранее конгрессвумен Рашида Тлаиб на мероприятии Ассоциации по контролю над вооружениями заявила, что президент США намерен развязать войну в Венесуэле. По ее мнению, целью конфликта является свержение лидера республики Николаса Мадуро, при этом у главы Белого дома отсутствуют необходимые полномочия для подобных действий.

Кроме того, Трамп заявил журналистам, что ответные удары Армии обороны Израиля по сектору Газа не представляют собой нарушения режима прекращения огня. Американский лидер пояснил, что израильские военные имели основания для атаки в связи с гибелью своего солдата в палестинском эксклаве.

США
Дональд Трамп
Южная Корея
Северная Корея
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, для чего на самом деле США создают сверхзвуковой самолет Х-59
Пьяный мужчина устроил стрельбу на детской площадке из-за обиды
Военэксперт объяснил главную разницу между «Орешником» и «Буревестником»
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 октября: где сбои в РФ
Идеален к чаю: готовим заливной пирог с капустой — быстрый рецепт
«План для достижения победы»: на Западе сообщили Киеву неприятные новости
«Это ребячество»: Карлсон раскритиковал страны Запада за позицию по Крыму
Поклонская высказалась о секспросвете для первоклассников
Погода в Москве в среду, 29 октября: в столице ударят трескучие морозы?
В России наступил «вейповый голод»
Во Франции пытаются разобраться в менталитете россиян
Совфед поддержал закон о круглогодичном призыве
Православным дали советы, как провести Дмитриевскую родительскую субботу
«Уничтожено полностью»: россиянин раскрыл последствия урагана на Ямайке
Стало известно о новой жертве фигуранта дела Ларисы Долиной
Подростки устроили ДТП на чужой машине и попытались скрыться
Раскрыто число сбитых в Орловской области «ночных» БПЛА
В одном регионе России запретили продавать энергетики по ночам
Союзник США в Азии стал отдаляться от НАТО
Медведчук раскрыл, как Зеленский может спасти окруженных солдат ВСУ
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.