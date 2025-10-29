Трамп пообещал помирить две враждующие страны Трамп заявил о намерении разрешить конфликт между Южной Кореей и КНДР

Президент США Дональд Трамп пообещал приложить усилия для урегулирования конфликта на Корейском полуострове, заявив об этом на встрече с южнокорейским лидером Ли Чжэ Меном. Американский руководитель признал существование формального состояния войны в регионе и выразил намерение найти пути разрешения данной ситуации, передает ТАСС.

Я знаю, что вы на Корейском полуострове официально находитесь в состоянии войны, но мы посмотрим, что можно сделать, чтобы все это уладить, — сказал глава Белого дома.

Ранее конгрессвумен Рашида Тлаиб на мероприятии Ассоциации по контролю над вооружениями заявила, что президент США намерен развязать войну в Венесуэле. По ее мнению, целью конфликта является свержение лидера республики Николаса Мадуро, при этом у главы Белого дома отсутствуют необходимые полномочия для подобных действий.

Кроме того, Трамп заявил журналистам, что ответные удары Армии обороны Израиля по сектору Газа не представляют собой нарушения режима прекращения огня. Американский лидер пояснил, что израильские военные имели основания для атаки в связи с гибелью своего солдата в палестинском эксклаве.