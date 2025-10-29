Трампа обвинили в попытке начать войну в Венесуэле Конгрессвумен Тлаиб: Трамп хочет начать войну в Венесуэле для смены власти

Президент США Дональд Трамп хочет начать войну в Венесуэле, заявила конгрессвумен Рашида Тлаиб на мероприятии Ассоциации по контролю над вооружениями. Она считает, что целью конфликта является свержение лидера республики Николаса Мадуро. Политик отметила, что у главы Белого дома не должно быть полномочий для таких действий, передает РИА Новости.

Никто не должен обладать такой властью, которая сейчас есть у президента, планирующего войну с целью смены режима в Венесуэле, — сказала Тлаиб.

Ранее несколько американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer совершили пролет вблизи территории Венесуэлы. Вашингтон называет такой прием демонстрацией силы. Отмечается, что это уже третий подобный полет с 15 октября.

В свою очередь Мадуро заявил, что армия страны располагает пятью тысячами ракетных комплексов «Игла-С» на ключевых позициях ПВО. Он отметил, что вооруженные силы готовы распределить операторов ПЗРК по всей территории государства, чтобы гарантировать «мир, стабильность и спокойствие народа».