29 октября 2025 в 08:08

Трампа обвинили в попытке начать войну в Венесуэле

Конгрессвумен Тлаиб: Трамп хочет начать войну в Венесуэле для смены власти

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп хочет начать войну в Венесуэле, заявила конгрессвумен Рашида Тлаиб на мероприятии Ассоциации по контролю над вооружениями. Она считает, что целью конфликта является свержение лидера республики Николаса Мадуро. Политик отметила, что у главы Белого дома не должно быть полномочий для таких действий, передает РИА Новости.

Никто не должен обладать такой властью, которая сейчас есть у президента, планирующего войну с целью смены режима в Венесуэле, — сказала Тлаиб.

Ранее несколько американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer совершили пролет вблизи территории Венесуэлы. Вашингтон называет такой прием демонстрацией силы. Отмечается, что это уже третий подобный полет с 15 октября.

В свою очередь Мадуро заявил, что армия страны располагает пятью тысячами ракетных комплексов «Игла-С» на ключевых позициях ПВО. Он отметил, что вооруженные силы готовы распределить операторов ПЗРК по всей территории государства, чтобы гарантировать «мир, стабильность и спокойствие народа».

США
Венесуэла
Дональд Трамп
Конгресс США
военные
