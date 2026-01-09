Атака США на Венесуэлу
Аэропорт Краснодара приостановил все полеты над городом

Росавиация: в аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Краснодара введен временный режим ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Данная мера, по официальной информации, связана с необходимостью обеспечения безопасности полетов, заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Аэропорт Н. Новгород (Стригино) и Ульяновск (Баратаевка). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее рейс авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из китайского города Санья в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Казани из-за ухудшения самочувствия беременной пассажирки. Воздушное судно после дозаправки продолжило полет.

До этого тысячи пассажиров по всей Европе оказались в затруднительном положении из-за сбоя связи в греческом воздушном пространстве. Власти были вынуждены временно закрыть его, что вызвало массовые отмены и задержки рейсов.

Кроме того, в Шереметьево около трех тысяч пассажиров не могут получить свой багаж. В пресс-службе московского аэропорта заявили, что все из-за циклона «Фрэнсис».

