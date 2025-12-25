Новый год — 2026
Летевший из Китая в Москву самолет экстренно сел в Казани

Летевший из Китая самолет экстренно сел в Казани из-за беременной пассажирки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пассажирский рейс авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из китайского города Санья в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Казани из-за ухудшения самочувствия беременной женщины на борту, сообщил очевидец в беседе с MSK1.RU. По его словам, на момент инцидента самолет находился в воздухе около 10 часов.

Позднее в пресс-службе аэропорта Казани РИА Новости рассказали, что пассажир был госпитализирован. Отмечается, что самолет после дозаправки продолжил полет.

25 декабря борт, следовавший по маршруту Санья (Китай) — Москва (Шереметьево), по причине плохого самочувствия одного из пассажиров совершил вынужденную посадку в аэропорту Казань в 11:05 мск. Посадка прошла в штатном режиме, — сообщили агентству.

Ранее самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Дубая в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ашхабада с выключенным двигателем. Причиной стало решение командира воздушного судна, который обнаружил разницу в показаниях топлива и действовал строго по инструкциям для обеспечения безопасности.

