Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 20:14

Названа причина экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний»

Лайнер «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Ашхабаде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Дубая в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ашхабада с выключенным двигателем, сообщила пресс-служба компании. Причиной стало решение командира воздушного судна, который обнаружил разницу в показаниях топлива и действовал строго по инструкциям для обеспечения безопасности.

Самолет Airbus A320, следовавший рейсом U6-783 по маршруту Дубай — Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ашхабада. Причина: командир воздушного судна определил разницу в показаниях топлива, — говорится в сообщении.

Ранее московская транспортная прокуратура организовала проверку после аварийной посадки лайнера Red Wings, следовавшего из Москвы в Пхукет. Самолет вернулся в аэропорт Домодедово из-за технической неисправности двигателя. В рамках проверки ведомство проконтролирует соблюдение законодательства о безопасности полетов, а также соблюдение прав пассажиров данного рейса.

Кроме того, самолет авиакомпании Pegasus, следовавший из Москвы в Анталью, совершил вынужденную посадку. Борт приземлился в аэропорту Чукурова из-за сложных погодных условий.

Уральские авиалинии
самолеты
посадки
ашхабад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У студента столичного вуза заподозрили туберкулез
На Украине сотрудник ТЦК не пощадил чужой автомобиль
Путин запретил Пиотровскому делиться с американцами ацтекским золотом
Пентагон сообщил о ракетной активности Китая на границе
«План есть»: Зеленский заявил о подготовке документов по миру на Украине
Массовую гибель грачей в российском городе связали с Новым годом
Администрация Трампа приняла сенсационное решение о судьбе 48 послов
Престарелый врач-извращенец поплатился за пристрастие к женской груди
Зеленский высказался о слухах об увольнении своего министра
Перечислены «тихие убийцы» сердца в Новый год
Сорвал медаль, нахамил журналистке: громкий скандал с фигуристом Галлямовым
Сломанное кресло чуть не размозжило голову пассажирке самолета
Историческое место встречи Горбачева и Рейгана в Женеве решили продать
Почему М и Ж тренируются по-разному: дело не только в весах
Россиянка подожгла полицейский автомобиль в Челябинске
Глава МИД Венесуэлы сделал важное заявление после разговора с Лавровым
«Ашан» отреагировал на слухи об уходе из России
Названа причина экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний»
WhatsApp полностью заблокируют в России? Роскомнадзор разъяснил ситуацию
В России вынесли первый приговор за «склонение к аборту»
Дальше
Самое популярное
Съедается еще до боя курантов: салат «Морская звезда» с минимальным количеством майонеза
Общество

Съедается еще до боя курантов: салат «Морская звезда» с минимальным количеством майонеза

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.