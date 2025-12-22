Названа причина экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний»

Самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Дубая в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ашхабада с выключенным двигателем, сообщила пресс-служба компании. Причиной стало решение командира воздушного судна, который обнаружил разницу в показаниях топлива и действовал строго по инструкциям для обеспечения безопасности.

Самолет Airbus A320, следовавший рейсом U6-783 по маршруту Дубай — Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ашхабада. Причина: командир воздушного судна определил разницу в показаниях топлива, — говорится в сообщении.

Ранее московская транспортная прокуратура организовала проверку после аварийной посадки лайнера Red Wings, следовавшего из Москвы в Пхукет. Самолет вернулся в аэропорт Домодедово из-за технической неисправности двигателя. В рамках проверки ведомство проконтролирует соблюдение законодательства о безопасности полетов, а также соблюдение прав пассажиров данного рейса.

Кроме того, самолет авиакомпании Pegasus, следовавший из Москвы в Анталью, совершил вынужденную посадку. Борт приземлился в аэропорту Чукурова из-за сложных погодных условий.