25 февраля 2026 в 15:05

Загоревшийся пауэрбанк едва не сорвал рейс из Екатеринбурга в Стамбул

Пауэрбанк загорелся на рейсе Екатеринбург — Стамбул через 20 минут после взлета

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В самолете Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявшем рейс из Екатеринбурга в Стамбул, произошло возгорание портативного зарядного устройства, сообщил Telegram-канал Baza. По информации источника, инцидент случился через 20 минут после взлета.

Пауэрбанк вспыхнул на соседнем свободном кресле рядом с владельцем. Пассажир попытался отсоединить заряжавшийся телефон и получил ожог пальца. Огонь успел повредить обивку кресла и ремень безопасности прежде, чем бортпроводники оперативно среагировали и потушили пламя с помощью огнетушителя.

После ликвидации возгорания неисправное устройство поместили в металлическую емкость с водой и убрали в безопасное место. Пострадавшему пассажиру предложили медицинскую помощь, но он отказался. Происшествие не повлияло на выполнение рейса — самолет продолжил полет в штатном режиме и благополучно приземлился в Стамбуле.

Ранее в аэропорту американского города Саванна произошел пожар из-за загоревшегося двигателя самолета Delta Airlines. Инцидент случился с Boeing 737-900, выполнявшим рейс в Атланту.

