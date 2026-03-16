Самолет известной авиакомпании провел в воздухе 260 суток и побил рекорд

16 марта 2026 в 15:20

Самолет Turkish Airlines провел в воздухе более 6 тыс. часов и побил рекорд

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Лайнер Airbus A350-900 авиакомпании Turkish Airlines провел в воздухе почти 260 суток, сообщила РИА Новости обслуживающая компания Turkish Technic. Этот самолет в основном используют для длительных полетов больше восьми часов, в частности, между Стамбулом и Сан-Франциско.

Airbus A350-900 под регистрационным номером TC-LGN <...> провел в воздухе 6232 часа, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что второй день забастовки пилотов авиакомпании Lufthansa привел к отмене более 600 рейсов из аэропортов Франкфурта-на-Майне и Мюнхена. Основной удар пришелся на рейсы Lufthansa Passage и Lufthansa Cargo. Уточняется, что во Франкфурте-на-Майне было отменено около 450 из 1225 запланированных взлетов и посадок. В аэропорту Мюнхена отменили примерно 180 из 800 рейсов.

До этого авиационный рынок Азии потрясла серия банкротств: филиппинская Royal Air Philippines и индийская Dove Airlines прекратили работу в первые дни текущего года. Тысячи пассажиров столкнулись с отменой рейсов и потерей средств, при этом наиболее сложная ситуация сложилась на Филиппинах, где были аннулированы билеты вплоть до марта.

