В России предложили вернуть в воздух 700 простаивающих кукурузников

Разработчик легендарного самолета Ан-2, также известного как кукурузник, предложил вернуть в небо примерно 700 простаивающих машин, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ФАУ «СибНИА им. Чаплыгина». Инициатива обсуждалась на совещании с эксплуатантами на площадке Московского авиаремонтного завода ДОСААФ.

По оценкам разработчика, ресурс Ан-2 выработан всего на 25–30%, а сам тип самолета не имеет календарного срока службы. Восстановление парка позволит решить вопрос дефицита на местных авиалиниях в ближайшие пять — семь лет.

Гендиректор Московского АРЗ ДОСААФ Павел Ненастьев добавил, что ремонт одного Ан-2 на российских заводах стоит 17–25 млн рублей. По его словам, восстановление всего парка простаивающих самолетов обойдется в 14,5–21 млрд рублей.

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что Россия освоила выпуск полностью импортозамещенных самолетов. Он также отметил, что создание нового летательного аппарата занимает в среднем шесть-семь лет, при этом все ключевые компоненты и силовые установки производятся внутри страны.