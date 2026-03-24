24 марта 2026 в 18:22

Глава Росавиации заявил о прорыве в самолетостроении

Ядров заявил о создании в России полностью импортозамещенных самолетов

Дмитрий Ядров Дмитрий Ядров Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Россия научилась создавать полностью импортозамещенные самолеты, заявил в интервью ИС «Вести» глава Росавиации Дмитрий Ядров. По его словам, в среднем новый летательный аппарат создается за шесть-семь лет.

Я с уверенностью хочу сказать, что мы научились делать полностью импортозамещенные машины. Мы сформировали компонентную базу. Узлы, агрегаты, силовые установки делаются внутри нашей страны, чего нет ни у Airbus, ни у Boeing, — сказал Ядров.

Ранее сообщалось, что доля самолетов российского производства в авиапарке отечественных перевозчиков должна вырасти минимум до 50% к 2030 году. В настоящее время доля воздушных судов российского производства составляет 19%, к 2028 году ее планируется увеличить до 30%, а к 2030 году — до 50%.

До этого Минпромторг России показал импортозамещенный самолет Superjet, полностью собранный по серийной технологии. Основные элементы интерьера, включая панели и полки, производятся в Казани компанией «Авиационные интерьеры». Кресла для лайнера изготавливаются в Дубне в ОКБ «Аэрокосмические системы».

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

