Глава Росавиации заявил о прорыве в самолетостроении Ядров заявил о создании в России полностью импортозамещенных самолетов

Россия научилась создавать полностью импортозамещенные самолеты, заявил в интервью ИС «Вести» глава Росавиации Дмитрий Ядров. По его словам, в среднем новый летательный аппарат создается за шесть-семь лет.

Я с уверенностью хочу сказать, что мы научились делать полностью импортозамещенные машины. Мы сформировали компонентную базу. Узлы, агрегаты, силовые установки делаются внутри нашей страны, чего нет ни у Airbus, ни у Boeing, — сказал Ядров.

Ранее сообщалось, что доля самолетов российского производства в авиапарке отечественных перевозчиков должна вырасти минимум до 50% к 2030 году. В настоящее время доля воздушных судов российского производства составляет 19%, к 2028 году ее планируется увеличить до 30%, а к 2030 году — до 50%.

До этого Минпромторг России показал импортозамещенный самолет Superjet, полностью собранный по серийной технологии. Основные элементы интерьера, включая панели и полки, производятся в Казани компанией «Авиационные интерьеры». Кресла для лайнера изготавливаются в Дубне в ОКБ «Аэрокосмические системы».