22 января 2026 в 13:09

Каждый второй самолет в России должен стать отечественным к 2030 году

Доля самолетов российского производства в авиапарке отечественных перевозчиков должна вырасти минимум до 50% к 2030 году, передает РИА Новости со ссылкой на документы кабмина. В настоящее время доля воздушных судов российского производства составляет 19%, к 2028 году ее планируется увеличить до 30%, а к 2030 году — до 50%.

Доля самолетов отечественного производства в парке российских авиаперевозчиков 2030 год — 50%, — сказано в документе.

Также запланировано увеличение доли отечественных беспилотных авиационных систем на российском рынке. Сейчас они занимают около 43%, к 2028 году показатель должен превысить 50%, а к 2030 году — более 70%.

Ранее вице-премьер Виталий Савельев заявил, что в России эксплуатируется свыше 1100 самолетов, все они абсолютно безопасны. При этом он подтвердил, что есть сложности с получением комплектующих, но эту проблему удается решить.

До этого Министерство промышленности и торговли России показало импортозамещенный самолет Superjet, полностью собранный по серийной технологии. Основные элементы интерьера, включая панели и полки, производятся в Казани компанией «Авиационные интерьеры». Кресла для лайнера изготавливаются в Дубне в ОКБ «Аэрокосмические системы».

самолеты
авиаперевозки
аэропорты
техника
