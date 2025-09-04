Более тысячи самолетов в России признали безопасными для полетов Вице-премьер Савельев: в России эксплуатируется более 1100 самолетов

В России эксплуатируется свыше 1100 самолетов, все они абсолютно безопасны, заявил на Восточном экономическом форуме вице-премьер Виталий Савельев. Он отметил, что состояние воздушных судов контролируют Росавиация и Минтранс, все комплектующие «родные», сообщает ТАСС.

В стране эксплуатируется более 1 100 самолетов. Вы знаете, что мы не вернули самолеты, мы готовы платить и платим. Поэтому безопасность постоянно контролируется Минтрансом и Росавиацией. Я хочу всех пассажиров заверить, что все самолеты абсолютно безопасны, комплектующие и запасные части — они все «родные». Есть сложности в их получении, но мы смогли добиться этого, — отметил Савельев.

Ранее Минтранс назвал дату получения сертификата на импортозамещенный самолет SSJ New. Документ будет получен в декабре 2025 года. В Минтрансе подчеркнули, что Росавиация, разработчик самолета «Яковлев» и остальные участники процесса сертификации очень стараются соблюсти плановый срок прохождения сертификации воздушного судна.

Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в августе заявил, что Ростех приступит к серийному производству отечественных самолетов МС-21, SJ 100 и Ил-114 в следующем году. Такую информацию он озвучил в ходе встречи с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.