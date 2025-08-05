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05 августа 2025 в 11:29

В Ростехе раскрыли дату начала серийного производства самолета SJ-100

Чемезов: серийное производство МС-21, SJ-100 и Ил-114 начнется в 2026 году

Фото: Пресс-служба Минпромторга/РИА Новости

Ростех приступит к серийному производству отечественных самолетов МС-21, SJ-100 и Ил-114 в следующем году, заявил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов. Такую информацию он озвучил в ходе встречи с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным, говорится на сайте правительства РФ.

Если говорить об МС-21, то более 70 систем и агрегатов уже российские, импортозамещенные. <…> Надеюсь, что до конца 2026 года мы завершим сертификационные полеты и начнем уже серийно производить наши самолеты. <…> Что касается Sukhoi Superjet, он у нас тоже полностью импорозамещен. Сейчас идут сертификационные полеты. В 2026 году начнем уже серийно производить. И по Ил-114 то же самое, такая же ситуация, — сказал Чемезов.

Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил о старте поставок серийных самолетов Ил-114-300 заказчикам в августе следующего года. Сертификация этих крылатых машин находится уже на стадии завершения, добавил он.

До этого в Комсомольске-на-Амуре был проведен 10-й испытательный полет самолета SJ-100, оснащенного двигателями ПД-8. В ходе тестирования воздушное судно смогло разогнаться до 971 км/ч.

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Сергей Чемезов
Михаил Мишустин
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