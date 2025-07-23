Стало известно, когда начнутся поставки серийных самолетов Ил-114

Поставки серийных самолетов Ил-114-300 заказчикам по плану должны начаться в августе 2026 года, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства, передает пресс-служба Кремля. Он подчеркнул, что сертификация этих бортов находится уже на завершающем этапе.

В авиационном блоке выставки (ИННОПРОМ. — NEWS.ru) [премьер-министр РФ] Михаил Владимирович Мишустин осмотрел региональный пассажирский самолет Ил-114. В этом году мы уже завершаем его сертификацию, и по плану у нас в августе следующего года начало передачи эксплуатантам уже серийных бортов, — сказал Алиханов.

Ранее СМИ со ссылкой на госкорпорацию «Ростех» сообщали, что в рамках серийного производства на заводе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) собрано 14 российских самолетов МС-21. Еще девять машин находятся на более ранних этапах строительства.

До этого премьер-министр Михаил Мишустин на площадке ИННОПРОМ заявил, что первые полностью импортозамещенные российские самолеты начнут поступать авиакомпаниям в 2026 году. По его словам, воздушные суда будут оснащены исключительно отечественными системами, двигателями и оборудованием.