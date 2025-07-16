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16 июля 2025 в 09:09

В России выпустили 14 авиалайнеров, которые заменят зарубежные самолеты

В ОАК сообщили о 14 собранных самолетах МС-21

Самолеты МС-21 Самолеты МС-21 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В рамках серийного производства на заводе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) собрано 14 российских самолетов МС-21, пишет РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию «Ростех», в которую входит предприятие. Еще девять машин находятся на более ранних этапах строительства.

В рамках развертывания серийного производства уже собрано 14 планеров МС-21, еще девять самолетов находятся на более ранних этапах строительства, — приводится сообщение госкорпорации.

В Ростехе добавили, что первый опытный МС-21 проходит сертификационные полеты в подмосковном Жуковском. Второй самолет с комплектующими полностью российского производства проходит наземные испытания на Иркутском авиационном заводе. В ближайшее время он также начнет проходить проверки в воздухе.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на площадке ИННОПРОМ заявил, что первые полностью импортозамещенные российские самолеты начнут поступать авиакомпаниям в 2026 году. По его словам, воздушные суда будут оснащены исключительно отечественными системами, двигателями и оборудованием. Также глава кабмина рассказал, что процесс сертификации моделей МС-21, «Суперджет» и Ил-114 находится на завершающей стадии.

МС-21
Ростех
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