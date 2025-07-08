Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 15:25

Стало известно, когда авиакомпании получат полностью отечественные самолеты

Мишустин: полностью отечественные самолеты поступят авиакомпаниям в 2026 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первые полностью импортозамещенные российские самолеты начнут поступать авиакомпаниям в 2026 году, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на площадке «Иннопром», передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, воздушные суда будут оснащены исключительно отечественными системами, двигателями и оборудованием.

На следующий год планируются поставки в авиакомпании первых воздушных судов, оснащенных всеми системами, оборудованием, двигателями исключительно собственной разработки. В них применены новейшие материалы и передовые технологии. Как, например, в моторе ПД-8, — заключил министр.

Мишустин также уточнил, что процесс сертификации моделей МС-21, «Суперджет» и Ил-114 находится на завершающей стадии. В частности, опытный образец регионального Ил-114 был представлен в аэропорту Кольцово. Премьер подчеркнул, что достижение технологического суверенитета в авиастроении остается для России ключевой задачей.

Ранее вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что Роскосмос и концерн «Алмаз-Антей» реализуют программу импортозамещения, разрабатывая отечественное оборудование для нефтегазовой отрасли. По его словам, предприятия уже освоили технологии гидроразрыва пласта и подводной добычи.

Михаил Мишустин
самолеты
импортозамещения
авиакомпании
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наркотики, отмены концертов, два дома в США, СВО: как живет Диана Арбенина
Трамп раскрыл позицию по новым санкциям против России
Военный эксперт оценил вероятность взятия Сум подразделениями ВС России
Экс-главу штаба Надеждина лишили гражданства России
Трамп озвучил решение по пошлинам для членов БРИКС
«Оказалось сложнее»: Трамп о своих ожиданиях по урегулированию на Украине
«Пациент хосписа»: на Западе оценили заявление Рютте по России
Учитель музыки без трусов и следователь-насильник: дикие ЧП за день
«Биполярка» по наследству? Повторит ли дочь Даны Борисовой ее путь
Признаки сомнительных вакансий: на что точно стоит обратить внимание
В МЧС заявили о локализации крупного пожара в Ростове-на-Дону
Поваленная ураганом во дворе жилого дома детская площадка попала на видео
Минздрав утвердил стандарты помощи при аборте
Россиянин предстанет перед судом за призывы к разрушению Крымского моста
Трамп обратил Гуантанамо в центр содержания мигрантов из РФ и 25 стран мира
Рогов сообщил об ожесточенных боях на левом берегу Днепра
Девочку чуть не расплющило в машине из-за поваленного ветром дерева
Украинцев рассмешили заявления Сырского о «позициях ВСУ» в Курской области
«На тысячу процентов лучше»: американец признался в любви к России
Российские военные установили флаг в одном населенном пункте в Запорожье
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.