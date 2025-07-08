Стало известно, когда авиакомпании получат полностью отечественные самолеты Мишустин: полностью отечественные самолеты поступят авиакомпаниям в 2026 году

Первые полностью импортозамещенные российские самолеты начнут поступать авиакомпаниям в 2026 году, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на площадке «Иннопром», передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, воздушные суда будут оснащены исключительно отечественными системами, двигателями и оборудованием.

На следующий год планируются поставки в авиакомпании первых воздушных судов, оснащенных всеми системами, оборудованием, двигателями исключительно собственной разработки. В них применены новейшие материалы и передовые технологии. Как, например, в моторе ПД-8, — заключил министр.

Мишустин также уточнил, что процесс сертификации моделей МС-21, «Суперджет» и Ил-114 находится на завершающей стадии. В частности, опытный образец регионального Ил-114 был представлен в аэропорту Кольцово. Премьер подчеркнул, что достижение технологического суверенитета в авиастроении остается для России ключевой задачей.

Ранее вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что Роскосмос и концерн «Алмаз-Антей» реализуют программу импортозамещения, разрабатывая отечественное оборудование для нефтегазовой отрасли. По его словам, предприятия уже освоили технологии гидроразрыва пласта и подводной добычи.