«Зачем?»: Лукашенко удивил захват нефтяного танкера «Маринера»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко задался вопросом, зачем США захватили «пустой российский танкер», имея в виду ситуацию с судном «Маринера». Он также добавил, что предупреждал российского лидера Владимира Путина о «спектакле со стороны американцев и всего Запада», передает БелТА.

Зачем было захватывать совсем недавно пустой российский танкер под флагом России? Зачем это нужно было делать, если вы хотите мира на Украине? — сказал Лукашенко.

Ранее в МИД РФ заявили, что захват «Маринеры» может привести к эскалации в Евро-Атлантике и снизить «порог применения силы». В ведомстве также подчеркнули, что нападение США подает «опасный и безответственный пример», который другие государства могут попытаться повторить. Россия не давала согласия на действия США и, наоборот, направляла официальный протест.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт между тем сообщила, что США допускают доставку экипажа «Маринеры» в страну для судебного разбирательства. По ее словам, команду судна смогут осудить «за любое соответствующее нарушение федерального законодательства».