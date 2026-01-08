Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 19:32

«Зачем?»: Лукашенко удивил захват нефтяного танкера «Маринера»

Лукашенко заявил, что не понимает захвата США пустой «Маринеры»

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Читайте нас в Дзен

Президент Белоруссии Александр Лукашенко задался вопросом, зачем США захватили «пустой российский танкер», имея в виду ситуацию с судном «Маринера». Он также добавил, что предупреждал российского лидера Владимира Путина о «спектакле со стороны американцев и всего Запада», передает БелТА.

Зачем было захватывать совсем недавно пустой российский танкер под флагом России? Зачем это нужно было делать, если вы хотите мира на Украине?сказал Лукашенко.

Ранее в МИД РФ заявили, что захват «Маринеры» может привести к эскалации в Евро-Атлантике и снизить «порог применения силы». В ведомстве также подчеркнули, что нападение США подает «опасный и безответственный пример», который другие государства могут попытаться повторить. Россия не давала согласия на действия США и, наоборот, направляла официальный протест.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт между тем сообщила, что США допускают доставку экипажа «Маринеры» в страну для судебного разбирательства. По ее словам, команду судна смогут осудить «за любое соответствующее нарушение федерального законодательства».

Александр Лукашенко
Белорусссия
танкеры
нефть
Россия
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синоптики раскрыли, как скоро Москву завалит снегом
«Чебурашка-2», резкое похудение, дочь: как сейчас живет актриса Софья Зайка
Волосатая гусеница испортила россиянке отдых своим укусом
В Чернобыльской зоне засняли единственную по-настоящему дикую лошадь
Житель Крыма решил запустить салют в Новый год и попал на деньги
Москву накрыл мощный снегопад
«Мы не хотим»: США решили вытеснить Россию и Иран из Венесуэлы
США допустили сохранение присутствия Китая в Венесуэле
«С болью говорю»: Лукашенко набросился на США после захвата Мадуро
«Эпицентр конфликта»: на Западе исключили окончание СВО
Жуткое ДТП под Волгоградом привело к массовой гибели людей
Паника вокруг детских смесей Nestlé расползается по СНГ
«6 кадров», борьба с алкоголизмом, слова о Зеленском: как живет Радзюкевич
Мошенники отобрали у доверчивого россиянина миллионы рублей
Американские сенаторы хотят запретить Трампу войну с Венесуэлой
Москвичи отправили сотни писем бойцам СВО перед Новым годом
США захватили танкер РФ, разнос Пугачевой, январская оттепель: что дальше
Правила получения автокредита сильно изменились в 2026 году
SHOT: Владимиру Кузьмину стало плохо после концерта
FIS допустила троих российских спортсменов к соревнованиям
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Наступление ВС РФ на Харьков 7 января: гибель элиты, «пылесос» в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 7 января: гибель элиты, «пылесос» в Купянске

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.