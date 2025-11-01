Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 00:43

«Могу подтвердить»: Протасевич рассказал о связи с разведкой Белоруссии

ТАСС: Протасевич подтвердил свою работу на разведку Белоруссии

Роман Протасевич Роман Протасевич Фото: pr0tez/Global Look Press

Оппозиционный журналист Роман Протасевич в беседе с корреспондентом ТАСС подтвердил, что является сотрудником белорусской разведки под прикрытием. Он ограничился кратким комментарием.

Да, я могу подтвердить эту информацию, но на данный момент это все, что я могу сказать,сообщил Протасевич.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Протасевич на самом деле работает сотрудником республиканской разведки. По его словам, перед задержанием он общался с другими разведчиками и получил новое задание.

До этого первый заместитель председателя КГБ Белоруссии Сергей Теребов заявил, что политические оппоненты властей республики создают на территории Евросоюза так называемую освободительную армию численностью до 15 тыс. человек. Он отметил, что этот силовой компонент представляет серьезную угрозу для национальной безопасности Белоруссии и предназначен для захвата власти.

Также Лукашенко официально подтвердил решение оппозиционного политика Николая Статкевича остаться на территории страны. По имеющимся данным, общественный деятель принял такое решение после неудачной попытки пересечения литовской границы, несмотря на возможность выезда за рубеж.

Роман Протасевич
Белорусссия
разведка
оппозиция
