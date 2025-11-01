Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 11:52

Захарова отреагировала на признание Протасевича

Захарова назвала Протасевича белорусским партизаном после его признания

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала оппозиционного журналиста Романа Протасевича белорусским партизаном в своем Telegram-канале. Это произошло после его признания в сотрудничестве с белорусской разведкой.

Потому что белорусские партизаны, — написала Захарова.

Ранее сообщалось, что Протасевич был включен в базу данных украинского экстремистского ресурса «Миротворец». Это событие произошло после заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Протасевич является сотрудником белорусской разведки.

До этого Захарова заявила, что Россия вынуждена разрабатывать системы, подобные «Буревестнику», в ответ на агрессивные действия НАТО. По ее словам, эти меры направлены на поддержание стратегического равновесия. Дипломат подчеркнула, что создание систем, подобных «Буревестнику», является ответной мерой на дестабилизирующие действия НАТО в области противоракетной обороны. По ее словам, российское руководство неоднократно отмечало вынужденный характер этих разработок.

Мария Захарова
МИД РФ
Роман Протасевич
признания
