Захарова выступила с заявлением на фоне ударов по Каракасу Захарова: МИД России в ближайшее время выскажется по ситуации в Венесуэле

Министерство иностранных дел России в ближайшее время сделает заявление в связи с ситуацией в Венесуэле, рассказала в беседе с ТАСС представитель ведомства Мария Захарова. Как отметили в правительстве латиноамериканской страны, Венесуэла подверглась агрессии со стороны США, были атакованы гражданские и военные объекты.

В ближайшее время МИД сделает заявление в связи с агрессией США против Венесуэлы, — подчеркнула дипломат.

Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщил, что республика оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и независимости. Он подчеркнул, что Каракас призывает страны Латинской Америки, Карибов и всего мира к активной солидарности «перед лицом этой агрессии».

Минимум семь взрывов прогремели в столице Венесуэлы в ночь на 3 января. Очевидцы заметили в Каракасе, предположительно, несколько американских вертолетов Chinook и CH-53. По словам журналистки телеканала CBS Дженнифер Джейкобс, президент США Дональд Трамп лично приказал атаковать военные объекты н территории страны.