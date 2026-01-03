В Каракасе прогремели взрывы

В столице Венесуэлы Каракасе прогремели взрывы, пишет AFP. В некоторых районах города отключилось электричество. Взрывов было по меньшей мере семь. Очевидцы видели низколетящие самолеты и слышали их звуки.

Рано утром в субботу в столице Венесуэлы Каракасе были слышны и видны самолеты, — сказано в сообщении.

В южной части Каракаса недалеко от крупной военной базы виднеется дым. В этом районе столицы отсутствовало электричество.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия в рамках кампании по борьбе с наркокартелями уничтожила «крупный объект» на территории Венесуэлы. По словам главы Белого дома, речь идет о предприятии, связанном с отправкой грузов и морскими судами.

Турецкий политический обозреватель Бурак Кескин между тем предположил, что эскалация конфликта между Вашингтоном и Каракасом чревата разрушением глобальной торговли и крахом самой концепции государственного суверенитета. По его мнению, американцы своими действиями подрывают сложившийся международный порядок на морях.