Глава ЦРУ провел неожиданную встречу в столице Венесуэлы Глава ЦРУ и уполномоченный президент Венесуэлы Родригес встретились в Каракасе

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф провел разговор в Каракасе с уполномоченным президентом Венесуэлы Дельси Родригес, сообщает New York Times. По информации журналистов, Вашингтон считает ее правительство лучшим вариантом для обеспечения стабильности в латиноамериканском государстве.

Рэтклифф <…> встретился с Дельси Родригес <…> в Каракасе в четверг, — заявили в издании.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил журналистам, что США до начала военной операции в Венесуэле предлагали президенту Николасу Мадуро улететь «в любую точку мира». По его словам, политик не обращался к Анкаре с просьбой принять его в стране.

Также президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не станут повторять военную атаку на Венесуэлу, поскольку страны договорились о сотрудничестве в нефтегазовом секторе. По его словам, договоренности предусматривают неприменение силы.

Кроме того, Трамп предположил, что операция в Венесуэле могла быть актом мести со стороны госсекретаря Марко Рубио, который родился в семье кубинских беженцев. Американский лидер упомянул, что Рубио «хорошо знает Кубу», намекая на возможные личные мотивы.