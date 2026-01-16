Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 14:34

Глава ЦРУ провел неожиданную встречу в столице Венесуэлы

Глава ЦРУ и уполномоченный президент Венесуэлы Родригес встретились в Каракасе

Джон Рэтклифф Джон Рэтклифф Фото: Mattie Neretin — CNP/Consolidated News Photos/Global LOok Press
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф провел разговор в Каракасе с уполномоченным президентом Венесуэлы Дельси Родригес, сообщает New York Times. По информации журналистов, Вашингтон считает ее правительство лучшим вариантом для обеспечения стабильности в латиноамериканском государстве.

Рэтклифф <…> встретился с Дельси Родригес <…> в Каракасе в четверг,заявили в издании.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил журналистам, что США до начала военной операции в Венесуэле предлагали президенту Николасу Мадуро улететь «в любую точку мира». По его словам, политик не обращался к Анкаре с просьбой принять его в стране.

Также президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не станут повторять военную атаку на Венесуэлу, поскольку страны договорились о сотрудничестве в нефтегазовом секторе. По его словам, договоренности предусматривают неприменение силы.

Кроме того, Трамп предположил, что операция в Венесуэле могла быть актом мести со стороны госсекретаря Марко Рубио, который родился в семье кубинских беженцев. Американский лидер упомянул, что Рубио «хорошо знает Кубу», намекая на возможные личные мотивы.

Венесуэла
США
переговоры
Каракас
