США получили от «нового друга» 80 млн баррелей нефти

Венесуэла на правах «нового друга и партнера» передала США 80 млн баррелей нефти, заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, предполагается, что она будет реализована на мировом рынке.

Добыча нефти в США выросла более чем на 600 тыс. баррелей в день. И мы только что получили от нашего нового друга и партнера, Венесуэлы, свыше 80 млн баррелей нефти, — сказал он.

Ранее выяснилось, что военная операция США в Карибском бассейне, итогом которой стал захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес в начале января 2026 года, обошлась американскому бюджету почти в $3 млрд (231 млн рублей). В сумму вошли расходы на проведение всей кампании, включая содержание авианосной ударной группы и вспомогательного флота.

До этого кубинский лидер Мигель Диас-Канель ответил на слова Трампа о прекращении поставок энергии из Венесуэлы, заявив, что Куба не представляет угрозы для США. Он также назвал действия американского президента продолжением агрессивной политики Вашингтона.