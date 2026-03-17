Трамп предрек скорый крах одного европейского президента

Президент Франции Эммануэль Макрон в обозримом будущем покинет свой пост, уверен его американский коллега Дональд Трамп. Такое мнение он выразил во время встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Вашингтоне во вторник, 17 марта, трансляцию которой вел YouTube-канал Белого дома.

Он очень скоро покинет свой пост, — сказал Трамп.

Американский президент также выразил разочарование премьер-министром Великобритании Киром Стармером, который отказался помогать Вашингтону в конфликте с Ираном. Британская сторона проявила готовность участвовать лишь тогда, когда основные риски уже были устранены, считает политик.

До этого издание Berliner Zeitung сообщило, что Евросоюз не может согласовать общую линию в отношении конфликта на Ближнем Востоке из-за серьезных противоречий между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции. Политики заняли противоположные позиции. Разногласия в европейском руководстве происходят на фоне продолжающейся с 28 февраля войны США и Израиля против Ирана.