В Керчи выбрали преемника ушедшему в отставку мэру

В Керчи выбрали преемника ушедшему в отставку мэру Депутаты горсовета Керчи утвердили Ивана Кошеля главой администрации

Депутаты Керченского городского совета утвердили Ивана Кошеля на должность главы администрации города, сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк. Кошель сменил на этом посту Олега Каторгина, который ушел в отставку.

Впереди — большая работа. Перед новым руководителем стоят задачи, требующие системного подхода и максимальной отдачи, четкой координации всех муниципальных служб, — написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.

Глава крымского правительства подчеркнул, что Керчь является древнейшим городом России и восточными воротами полуострова. По его словам, муниципалитет обладает колоссальным историческим, экономическим и туристическим потенциалом, который необходимо реализовывать для динамичного развития всех сфер.

В начале мая глава Республики Крым Сергей Аксенов подтвердил, что Олег Каторгин покинул пост главы администрации Керчи по собственному желанию. Руководитель региона отмечал, что кадровые перестановки являются частью продолжающейся ротации на муниципальном уровне.