Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 17:06

В Керчи выбрали преемника ушедшему в отставку мэру

Депутаты горсовета Керчи утвердили Ивана Кошеля главой администрации

Улицы Керчи Улицы Керчи Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Депутаты Керченского городского совета утвердили Ивана Кошеля на должность главы администрации города, сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк. Кошель сменил на этом посту Олега Каторгина, который ушел в отставку.

Впереди — большая работа. Перед новым руководителем стоят задачи, требующие системного подхода и максимальной отдачи, четкой координации всех муниципальных служб, — написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.

Глава крымского правительства подчеркнул, что Керчь является древнейшим городом России и восточными воротами полуострова. По его словам, муниципалитет обладает колоссальным историческим, экономическим и туристическим потенциалом, который необходимо реализовывать для динамичного развития всех сфер.

В начале мая глава Республики Крым Сергей Аксенов подтвердил, что Олег Каторгин покинул пост главы администрации Керчи по собственному желанию. Руководитель региона отмечал, что кадровые перестановки являются частью продолжающейся ротации на муниципальном уровне.

Политика
Регионы
Крым
Керчь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты новые подробности взрыва на юго-западе Москвы
Пьяный дезертир ВСУ решил пострелять из автомата с окна дома
Политолог ответил, что на самом деле обсуждал Зеленский с лидерами ЕС
В Сети появился снимок с места взрыва в автомобиле на юго-западе Москвы
Склад советских учебных мин нашелся на дне обмелевшей реки
Силы ПВО уничтожили еще один БПЛА на подлете к Москве
«Его используют»: политолог о попытке Зеленского забрать деньги Абрамовича
Синоптик рассказал, грозит ли Москве повторение жары 2010 года
«Спартак» может переманить лидера «Локомотива»
Психолог ответила, почему не стоит запрещать соцсети подросткам
В Нижневартовске нашли пропавшую 10-летнюю девочку
В российском детском лагере ввели карантин из-за вспышки опасной инфекции
Roblox возвращается? Что сказали в Минцифры, когда разблокируют игры
Премьер Польши признался, что приходит в бешенство из-за Зеленского
Гигантские черные пауки захватили российский регион
Меньшиков «обвалил» цены на «Гамлета»? Почему билеты подешевели на 60%
Военэксперт рассказал, где на самом деле производятся дроны ВСУ «Бегемот»
Синоптик раскрыл, когда в Москву придет долгожданная прохлада
В Госдуме назвали самый эффективный способ защиты от ударов ВСУ
Захарова отреагировала на историю о «жене» российского посла в Таиланде
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.