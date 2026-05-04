Мэр Керчи подал в отставку Аксенов подтвердил, что мэр Керчи Каторгин подал в отставку

Глава администрации города Керчи Олег Каторгин написал заявление об увольнении по собственному желанию, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале. Он отметил, что в регионе продолжается ротация кадрового состава.

В Республике Крым продолжается работа по ротации кадрового состава, в том числе на муниципальном уровне. Глава администрации города Керчи Олег Николаевич Каторгин написал заявление об увольнении по собственному желанию, — написал Аксенов.

Ранее президент России Владимир Путин освободил Сергея Меликова от должности главы Дагестана и назначил на этот пост временно исполняющим обязанности Федора Щукина. Меликов ушел в отставку по собственному желанию. Он заявил, что попросил пока не назначать его на новую должность, чтобы иметь возможность помогать врио главы республики первое время.

До этого глава экспертного управления президента России Денис Агафонов был назначен шерпой в G20. Соответствующее распоряжение подписал глава государства. С 2013-го представителем президента в G20 была заместитель начальника экспертного управления президента Светлана Лукаш.